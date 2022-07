El viento derribó uno de los molinos del Paseo Dávila: "Podría haber matado a alguien"

Uno de los molinos del Paseo Dávila se cayó producto del fuerte viento de madrugada y la postal generó alarmas en vecinos, que acusan faltan de mantenimiento en ese tradicional espacio de la costa.

La situación fue advertida en la mañana de este jueves por Walter, un hombre que suele ir al lugar para pescar. “Gracias a Dios no pasó nada pero sino esto podría haber matado a alguien que está sentando tomando mate”, aseguró el hombre.

En las imágenes a las que accedió 0223, se puede observar que el artefacto se desprendió por completo de la columna de sostén. Algunas aspas quedaron desparramadas por el suelo tras la caída.

A lo largo de la madrugada, se registraron vientos con intensas ráfagas. Según los especialistas meteorológicos, hubo ráfagas que llegaron hasta los 75 kilómetros por hora.

“Esto siempre fue un peligro porque no tiene mantenimiento. Y parece que hasta que no mate a una criatura no van a sacar el aparato”, declaró el vecino, al visibilizar la problemática a través de este medio.

Personal municipal ya retiró el molino dañado.

Desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) confirmaron que el artefacto caído ya fue retirado. "A todos los molinos se les cambiaron los rulemanes y fijaciones hace poco. Se hizo un trabajo a fondo. Ahora se van a revisar de nuevo y se le va dar una puntada a cada molino a modo de refuerzo", confiaron las autoridades consultadas, tras este incidente.

El Paseo Dávila fue reacondiconado por la municipalidad en febrero de este año. Con el aporte del artista Felipe Giménez, los molinos fueron intervenidos y, desde entonces, lucen un diseño distinto.

En aquel momento, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos precisaron a las columnas se les practicó un lavado abrasivo para luego aplicar una capa de epoxi y dos capas de poliuretano blanco. Y en el caso de los molinos, se indicó que se reemplazaron los retenes, rulemanes y tornillos, además de engrasar los rodamientos.