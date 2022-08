Ian Escobar, de Aldosivi, tras el fuerte golpe en su cabeza: "Si estoy vivo, es gracias a Dios"

El defensor de Aldosivi Ian Escobar, quien sufrió ayer un traumatismo de cráneo con conmoción cerebral durante el partido contra Lanús, reveló hoy desde su internación en el Sanatorio Finochietto que recuperó el conocimiento cuando le hacían la tomografía en la clínica en donde lo asistieron.

“No me acuerdo nada de lo que pasó, me desperté cuando me hacían la tomografía”, contó Escobar en declaraciones a TyC Sports.

El lateral izquierdo del “Tiburón” fue protagonista el domingo de un duro choque de cabezas con Iván Cazal, delantero de Lanús, y debió ser trasladado en ambulancia hasta una clínica porteña, luego de momentos de tensión cuando fue asistido de inmediato por sus compañeros Santiago Silva y Nicolás Valentini. "Estuvo unos minutos sin respirar, quería abrirle la boca para agarrar su lengua pero no podía", reveló el delantero uruguayo tras el partido.

El futbolista, de 26 años, pasó la noche internado pero no pudo dormir normalmente porque todavía sentía “dolor en la cabeza”. Escobar está acompañado por su pareja y su hijo Santino, de 4 años, quienes estaban en la cancha de Lanús durante el dramático momento.

“Agradezco todos los mensajes que recibí, muchos de jugadores de Lanús”, expresó Escobar, quien seguirá en observación hasta el miércoles.

El jugador quedará en observación al menos hasta mañana o el miércoles para ser monitoreado. De acuerdo al parte médico del Dr. Daniel Tofanari, médico del plantel "Escobar sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida transitoria de conocimiento. Se lo derivó a hospital a realizarse estudios de tomografía computada, no constatándose lesiones a nivel del parénquima cerebral ni hemorragias. Cuadro de conmoción cerebral".

Escobar llegó a Aldosivi en el último mercado de pases desde Banfield, y contra Lanús jugaba su cuarto partido con la camiseta del equipo marplatense. El lateral izquierdo surgió de Chacarita Juniors y luego pasó por Talleres, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Banfield.