Despidió a sus empleados y subió una foto llorando a LinkedIn: "No todos los CEO tienen el corazón frío"

LinkedIn se ha convertido en una de las principales plataformas para buscar trabajo y compartir actividades empresariales. En las últimas horas la plataforma se volvió tendencia en Twitter por una publicación del CEO de una empresa en la que se mostró llorando al despedir a todos sus empleados.



Se trata de Braden Wallake, CEO de HyperSocial, una empresa de publicidad B2B. "Esto será lo más vulnerable que jamás compartiré: Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados", escribió Wallake junto a una foto de el mismo llorando.



Según el empresario, el motivo que lo llevó a tomar esa decisión fue por responsabilidad propia: "He visto muchos despidos en LinkedIn y la mayoría se deben a la economía u otras razones ¿Los nuestros? Mi culpa".



Wallake reveló que en febrero tomó una decisión y que se "quedó con ella demasiado tiempo". A pesar de no haberla detallado, expresó que debido a esa decisión tuvo que "hacer lo más difícil".





En su publicación, el dueño de HyperSocial aprovechó para marcar una diferencia entre él y el resto de los CEO de otras empresas. "Días como hoy, desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastima en el camino, pero no lo soy", escribió el empresario.



"Entonces solo quiero que la gente vea que no todos los CEO tienen el corazón frío y no les importa cuando tienen que despedir gente", continuó.



La publicación se volvió viral en otras redes sociales como Twitter y miles de usuarios bromearon con esto. "Señores, hay mucha gente que se quedó sin laburo, lo sé porque yo mismo los rajé para inspirarlos a buscar mejores puestos", escribió una cuenta en una clara referencia a un capítulo de "Los Simpson".





"Que un CEO anuncie despidos y suba foto llorando al posteo de LinkedIn me genera más rechazo que si subiese una foto despidiendo gente mientras toma champagne en un yate en las Maldivas", opinó otro usuario.