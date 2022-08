Aldosivi cayó en Mendoza y está cada vez más comprometido

En el partido que abrió la 13ra fecha de la Liga Profesional, Aldosivi jugaba un partido muy importante, de los que valen seis puntos, ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Y más allá de haber dominado un buen tramo del complemento, carecio de profundidad, de ideas, y perdió 2 a 0 frente a Godoy Cruz en el estadio "Malvinas Argentinas". El conjunto de Leandro Somoza no levanta cabeza y acumula 9 derrotas en el campeonato.

¿Y ahora? Aldosivi no muestra mejorías, aquel triunfo agónico en Lanús fue un espejismo y en su visita a la tierra del buen vino, volvió a dejar una imagen pálida, con problemas defensivos que no se solucionan con cambios de nombre o acumulación de gente en esa zona, y poca claridad a la hora de atacar, lo que hace que todo se vuelva muy cuesta arriba. Como era de esperarse, Godoy Cruz salió a tomar el protagonismo y llevó el partido cerca de Devecchi, hasta que rompió el cero. A los 14', después de una salida fallida por la derecha, recuperó el local, un rebote de Lecanda le quedó a Salomón Rodríguez, que enganchó para su derecha entrando al área y definió abajo, al primer palo de Devecchí que estiró el pie y no pudo sacar.

Golpeado en el resultado y el orgullo, el equipo de Somoza trató de reaccionar pero le costó mucho todo. El "tomba" volvió a tomar el control y aprovechó errores defensivos del "tiburón" para exigir en un par de oportunidades a Devecchi y mostrarse, siempre, más peligroso y más cerca del segundo que la visita del empate.

Somoza metió mano en el vestuario y con Braian Martínez y Juan Cuesta, logró una lee mejoría, que no le alcanzó para ser superior a su rival y apenas si inquietó con un remate de Lecanda que se fue por encima del travesaño. La tónica de la etapa lo tenía a Aldosivi mucho más adelante en el campo de juego, sin ideas, pero con la ilusión de que cualquier pelota suelta le quedara a Silva para igualar. Un cierre justo de Ferrari le ahogó la más clara de la noche al uruguayo y un centro le quedó muy alto a Iritier que no conectó bien, en la última de riesgo para los marplatenses.

Sobre el cierre, con espacios, Godoy Cruz lo definió. El mejor jugador mendocino, Martín Ojeda asistió a Tadeo Allende y el pibe que saltó desde el banco de suplentes definió por encima de Devecchi y cerró la historia. Pudo ser peor todavía para Aldosivi, porque el también ingresado Badaloni había empujado al fondo del arco tras un centro, pero el árbitro terminó revisando en el VAR una infracción en el arranque de la jugada y lo invalidó.

No le sirvió de mucho a Aldosivi que sufrió una nueva derrota, que no levanta cabeza, y que tiene medio campeonato para revertir esta imagen futbolística para que ese descenso tan temido no se convierta en una realidad.

Síntesis

Godoy Cruz (1): 50-Diego Rodríguez; 2-Pier Barrios, 22-Gianluca Ferrari, 13-José Canale y 31-Franco Negri; 11-Martín Ojeda, 21-Gonzalo Abrego, 30-Juan Andrada y 10-Valentín Burgoa; 20-Salomón Rodríguez y 33-Ezequiel Bullaude. DT: Sergio Gómez-Favio Orsi.

Cambios: ST 15' 17-Tomás Allende y 27-Tomás Castro Ponce por Burgoa y Abrego, 34' 5-Nelson Acevedo por Bullaude y 42' 15-Juan Pintado y 9-Tomás Badaloni por Ojeda y S.Rodríguez.

Aldosivi (0): 25-José Devecchi; 23-Ezequiel Schelotto, 6-Tomás Lecanda, 26-Patricio Boolsen, 13-Nicolás Valentini y 28-Fernando Román; 33-Leandro Maciel, 33-Emanuel Maciel y 11-Bautista Kociubinski; 49-Facundo Tobares y 9-Santiago Silva. DT: Leandro Somoza.

Cambios: ST 0' 29-Braian Martínez y 77-Juan Cuesta por Kociubinski y Tobares, y 20' Javier Iritier por Schelotto.

Goles: PT 14' S.Rodríguez (GC); ST 41' Allende (GC).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: "Malvinas Argentinas".