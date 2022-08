Cuestionan las demoras por la circunvalación: "Desde la foto del anuncio no hubo más novedades"

El senador provincial de Juntos por la quinta sección electoral, Alejandro Rabinovich, mostró preocupación por la falta de avances en la obra de la circunvalación, una obra clave para el entramado productivo de Mar del Plata que se espera hace 25 años y que fue prometida por el gobernador Axel Kicillof a principios de año.

Después de que el mandatario visitara la ciudad e hiciera declaraciones al respecto, el legislador remarcó que "no hubo más novedades" concretas desde la primera foto del anuncio que difundió la administración Provincia de Buenos Aires.

“En 220 días, el Frente de Todos lleva hechos cuatro anuncios de la obra de circunvalación y todavía no empezó. Kicillof y Raverta se sacaron la foto y desde ahí no hubo más novedades. Continúan en la fase inicial desde ese entonces, todavía no hubo expropiaciones ni compras de terrenos para empezar a realizarla. Además, todavía tiene que pasar por la Legislatura”, apuntó.

Rabinovich, uno de los hombres más cercanos al intendente Guillermo Montenegro, insistió en que “hay una clara discriminación del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Mar del Plata porque continúan realizando obras solo en los municipios gobernados por el Frente de Todos”. “Lo que hay es una actitud permanente de la provincia de discriminar a los municipios gobernados por Juntos, y cuando discriminan no es a Guillermo Montenegro si no que es a los vecinos de Mar del Plata”, subrayó.

El senador también se refirió al fondo de infraestructura municipal asignado a General Pueyrredon en el presupuesto 2021 y denunció que “falta girar 700 millones a Mar del Plata". "Con un país que tiene casi el 50% de inflación, ya se licuó la mitad del poder adquisitivo. Las licitaciones se caen y las obras quedan desiertas porque no hay precios de referencia en los materiales. Esto lo hace inviable”, advirtió.

En la anterior visita a la ciudad, Kicillof había adelantado que para fines de agosto estaría listo el llamado a licitación por la millonaria obra de la circunvalación. Sin embargo, el jueves el propio gobernador reconoció que todavía quedan diversos trámites administrativos pendientes.

La circunvalación, en principio, se centrará en el trayecto desde la 88 hasta Jorge Newbery que conectará con el tramo de la 515 que va desde esa avenida hasta la ruta 11, que ya se encuentra asfaltada.

El anuncio de la obra tiene un tinte histórico después de que Mar del Plata transitara casi tres décadas de frustraciones y promesas incumplidas. La millonaria obra se plasmó inicialmente en el año 1997 en el Plan “Mar del Plata 2000” durante el mandato de Elio Aprile. Incluso se encuentra planteada en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.