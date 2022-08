Lanzan un concurso para nombrar a 20 exoplanetas y sus estrellas

¿Siempre quisiste ponerle un nombre a un planeta? Esta es tu oportunidad. La Unión Astronómica Internacional (IAU por sus siglas en inglés) lanzó el NameExoWorlds 2022, un concurso para bautizar a 20 exoplanetas y sus estrellas que fueron observados por el telescopio James Webb en las últimas semanas.



La convocatoria consiste en una competencia por equipos y deberán decidir en conjunto que nombre llevará uno de los planetas con una serie de requisitos a cumplir. Los equipos podrán estar compuestos por profesores, estudiantes, astrónomos o aficionados.



Una vez que cada grupo seleccione el nombre, deberán organizar un evento de divulgación científica que enseñe al público sobre los exoplanetas. Solo así cada equipo podrá presentar una propuesta escrita y en video justificando la elección del nombre.



El video no podrá durar más de tres minutos y el ensayo no debe pasar las 300 palabras. A su vez, cada equipo tendrá que escribir un informe, que no supere las 300 palabras también, sobre la iniciativa de divulgación pública.



Un exoplaneta, o planetas extrasolares, son aquellos planetas que orbitan una estrella diferente al sol, es decir, que no pertenecen al sistema solar como La Tierra, Marte, Júpiter o Venus. Los exoplanetas pueden estar ubicados dentro de la Vía Láctea o en cualquier otra galaxia y todas orbitan alrededor de una estrella. Con la gran aparición del telescopio James Webb, han aparecido decenas de exoplanetas y estrellas nunca antes vistas.

Está prohibido que los planetas lleven nombres de personas, es por ello que la IAU estableció una lista de pautas a seguir. Los nombres deben tener un significado cultural, geográfico o histórico.



Esta es la tercera edición del NameExoWorlds. Las anteriores fueron en 2015, en la que se nombraron 14 estrellas y 31 exoplanetas, y en 2019. Algunos de los nombres ganadores de los concursos previos fueron Arber, Illyrian, Hoggar, Tassilli, Arcalís, Madriu, entre cientos de nombres.



Para poder participar se deberá ingresar a www.nameexoworlds.iau.org y llenar un formulario con los requisitos solicitados por la IAU. La convocatoria cerrará el 11 de noviembre de este año.