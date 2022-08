Le dispararon en las piernas y en los testículos: quedó internado

Un hombre de 32 años permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende luego de que le dispararan esta tarde en el barrio Las Heras. Al ser consultado por la policía, no quiso instar la acción penal.

Un llamado al 911 permitió el arribo de personal de la comisaría decimosexta a la zona de Heguilor y García Lorca donde estaba un hombre de 32 años con heridas de arma de fuego en ambas piernas y en los testículos.

El sujeto –identificado como Gastón Rodríguez, según lo que pudo confirmar 0223 - dijo que una persona, sin mediar palabra alguna, le efectuó varios disparos y se retiró sin sacarle ninguno de los elementos que había levantado para llevar a una chatarrería.

El herido fue trasladado en una ambulancia del Same al Higa y no quiso indicar si intervinieron más personas, como así tampoco dirección de fuga, descripciones o dato alguno del agresor. Rodríguez, con frondosos antecedentes penales, no quiso instar la acción penal.