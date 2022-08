Un hombre ganó el "Campeonato de estar Acostado": no hizo nada durante 60 horas

Un insólito torneo se dio lugar en Brenza, Montenegro. El Lying Down Championship, o el campeonato de estar acostado en su traducción, es un evento que comenzó como una broma pero se ha convertido en una tradición.



El último campeón es Zarco Pejanovic, con una marca de 60 horas haciendo la nada misma, en posición horizontal y al aire libre.



Como bien lo dice su nombre, las reglas consisten en no hacer hacer nada, el participante que aguante más tiempo será el ganador. Se les permite tener un aparato electrónico y pueden ir al baño cada ocho horas. La competencia se realiza al aire libre.



Diez contrincantes, que entrenaron duramente, se anotaron en el último torneo. Pero el ganador estuvo muy lejos del récord histórico de la competencia que lo mantiene Dubravka Aksic, una mujer que pasó 117 horas sin hacer nada.

10 personas participaron del Lying Down Championship



El premio fue una cena para dos en un restaurante, un fin de semana en un hotel rural, un día para practicar rafting y 350 euros, todo por hacer nada.



Lo más curioso es que al campeón lo detuvieron después del triunfo por agredir a periodistas que lo calificaron como “el mayor estafador de Montenegro”.



El Lying Down Championship comenzó como una broma para burlarse de un estereotipo que asegura que los montenegrinos no son muy trabajadores. Pero lo que comenzó como un chiste, terminó siendo un evento que tiene más de 10 años de vigencia.