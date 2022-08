Terror en Nueva Córdoba por una banda que protagoniza "robos piraña"

Vecinos de la localidad de Nueva Córdoba denunciaron a través de las redes sociales que un grupo de entre 20 y 30 personas realizaron robos de modalidad "piraña".



Los impactantes videos que comenzaron a circular en Twitter alertaron a quienes viven en las cercanías de los lugares donde se vieron marcados por estos asaltos. La zona Buen Pastor fue la señalada como el centro de estos hechos.



Según a lo informado por la policía, en principio se estableció que se trataría de asaltos, pero aún no cuentan con datos precisos al respecto. En medios locales aseguraron que los delincuentes atacan encapuchados, golpean a las víctimas e ingresan a los edificios.





Nueva Córdoba se volvió tendencia en Twitter en las últimas horas: "La inseguridad y lo liberado que está nueva Córdoba, cómo puede ser que un grupito de pibitos vengan a hacer lo que quieren y cag... la vida a la gente, y la policía no hace nada loco ¿Cómo se puede seguir viviendo así?", "¿Che no hay policías por Nueva Córdoba? Es una total locura lo que está pasando...", "No puede ser que en Nueva Córdoba estén robando a dos manos y la policía lo único que hace es decirte "evita ir al parque" o "no salgas a ciertas horas"", fueron algunos de los principales comentarios que se observaron en la red social del pajarito.



Según informó La Voz, varios comerciantes de la zona vienen denunciando hace semanas el aumento de robos y precisaron que “unos 30 delincuentes consumen drogas, roban y golpean a los visitantes del lugar”.



Este lunes por la mañana, la policía informó que lograron detener el domingo a dos hombres de 18 años y siete menores de edad: dos de 16, dos de 15, dos de 14 y uno de 13 años.



Los adolescentes fueron trasladados hasta la comisaría local y lograron recuperar una billetera con dinero y tres celulares, pero siete de los nueve detenidos fueron liberados a las pocas horas.