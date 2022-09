Se lanzó Previaje 3: todo lo que tenés que saber

Después de varios meses de espera y anuncios de recortes en distintas áreas que ponían en duda la implementación de un nuevo programa destinado a fomentar el turismo, se formalizó la tercera edición de Previaje para la temporada baja.

Se mantienen las condiciones generales pero se modifica el tope de reintegro y se fijan precios máximos para la hotelería que se adhiera en esta tercera etapa. Una especie de “precios cuidados” que deberán ser cumplidos.

En las últimas horas el Gobierno nacional mantuvo reuniones, llamados y encuentros presenciales (algunos más acalorados que otros) con los representantes del sector privado de la hotelería para establecer un punto esencial: los precios máximos que regirán durante la temporada baja, es decir de octubre a noviembre.

Un paréntesis especial para lo que fueron las últimas horas de “lucha” desde Mar del Plata donde luego de conocerse los valores máximos asignados, los hoteleros anunciaron que no se sumarían al programa ya que los precios previstos los dejaban sin margen de rentabilidad. Finalmente, luego de un viaje inmediato hacia Buenos Aires por parte de los directivos de la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica, los listados fueron revisados y la ciudad continúa siendo parte de este programa que incentiva el turismo interno.

Así la información más reciente referida a los últimos cambios en el programa indica que los precios máximos que pueden cobrar los establecimientos hoteleros (por noche) en ese período, son los siguientes:

Los precios máximos para cada tipo de establecimiento.

Por otra parte, si bien se esperaba que hubiera una actualización del tope de reintegro por motivos inflacionarios, esto no sucedió. Por el contrario el monto a devolver en forma de crédito para el consumo se redujo de $100.000 (edición anterior) a $70.000. Es decir que para aprovechar a full esta edición la factura podrá ser de $140.000 por persona adulta.

Esa reducción de $30.000 está vinculada con dos aspectos: por un lado el ajuste que dispuso el Gobierno y por otra parte se considera que el Previaje 3 está pensado para la temporada baja, momento en que los argentinos realizan viajes más cortos o formatos de “escapadas”.

En las próximas horas se abrirá la carga de comprobantes para que ingreses tus compras anticipadas destinadas a viajar dentro del país entre octubre y noviembre.

Datos importantes

Una vez realizada la compra de tu viaje, registrate con tu usuario y contraseña de Mi Argentina, en el sitio oficial de Previaje 3. Allí vas a tener que completar el formulario y cargar los comprobantes. Los comprobantes deben estar emitidos con tu nombre, tipo y número de documento.

Por cada comprobante que presentes vas a recibir el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada del Banco Nación que vas a poder usar para realizar compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.

Vas a tener a disposición tanto una tarjeta física plástica o bien podes descargarte la billetera electrónica BNA+ para usar desde allí tu crédito a través de pagos mediante código QR.

Si sos jubilado de PAMI el reintegro asciende al 70%.

¿En qué vas a poder gastar ese crédito? En todos los servicios turísticos que comercialicen prestadores inscriptos. Es clave que siempre revises la página oficial y constates que estés contratando servicios en prestados adheridos al programa.

Te dejo el link: prestadores inscriptos.

Una pregunta habitual

¿Cómo saber que los comprobantes que cargué fueron validados? Una vez que se hayan validado, el beneficio se va a ver reflejado en tu perfil y además vas a recibir un correo electrónico informando que fueron validados.

Así que revisa siempre el mail, la carpeta de correo no deseado. Si todavía no te definiste estás a tiempo de planificar una escapadita que no tenías pensada para los últimos meses del año, disfrutando los beneficios de este plan que hasta ahora ha sido un éxito.