Murió Horacio Accavallo, leyenda del boxeo argentino

A los 87 años, y a horas del inicio del Día del Boxeador Argentino, falleció el mítico Horacio Accavallo, el segundo boxeador argentino campeón del mundo en 1966. El deceso fue confirmado por su hijo, Horacio Jr. en las redes sociales: "Así te voy a recordar viejo!. Con los brazos en alto como un Campeón. Gracias por tus enseñanzas y por inculcarme tus valores. Descansa en paz", redactó junto a una foto de su padre.

Accavallo sufría desde hace 12 años de la enfermedad del mal de Alzheimer, y justamente septiembre es el mes de la lucha contra esta dolencia y su familia estaba embarcada en la campaña "No colguemos los guantes frente al Alzheimer", junto a la Fundación GAMA. Incluso el próximo sábado estaba pautada una velada con 15 peleas amateurs y 2 profesionales en su homenaje, en el marco de esta lucha.

Nacido el 14 de octubre de 1934 en la humilde Villa Diamante, en Lanús, Horacio Accavallo desafió a su destino. Rodeado de un área de basurales y miseria, comenzó a trabajar desde chico como botellero para ayudar a su familia, compuesta de padre inmigrante italiano, y madre española, más tres hermanos. También trabajó en un circo como payaso, equilibrista y faquir. Hasta que desafiando al público para que asista a la carpa en los días de menor convocatoria, descubrió que tenía dotes de boxeador.

“Fui botellero, ciruja y comía en la quema. El boxeo me dio un roce social que no se adquiere con dinero y digo con orgullo que me forme en Villa Diamante”.