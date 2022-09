Los géneros de juegos que más triunfan en 2022

El mercado de los videojuegos se expande y cambia rápidamente. Puede que los juegos populares de antes no se vendan tan bien ahora, y que los títulos de moda de mañana trastoquen por completo nuestras ideas de lo que es un videojuego. Increíblemente, nuestro cosmos es bastante encantador.



Con la aparición de los juegos en el iGaming, también están dando mucha competencia los casinos online a la industria del gaming. Eso sí, hay que saber cómo comparar casinos online en Argentina antes de lanzarte a ese tipo de aventuras online.



Para poder predecir y aprovechar los gustos de los consumidores en 2022, es necesario familiarizarse con los tipos de videojuegos más jugados.



¿Qué tipos de videojuegos se juegan con más frecuencia?

Utilizar la categorización jerárquica para clasificar



Cuando hablamos de los géneros de videojuegos, ¿a qué nos referimos exactamente? El término "géneros" se utiliza aquí en su sentido más amplio. Los videojuegos pueden dividirse en varias categorías según las reglas y las limitaciones que conforman las acciones del jugador dentro del juego.

Para decirlo de otro modo, se trata de definiciones extremadamente generales que incluyen una amplia gama de matices dentro de cada género, desde Play-to-Earn hasta VR.



Aventura

La narrativa del juego es clave en este subgénero. Este tipo de juegos permiten una mayor agencia del jugador y un sentido más rico de la exploración.



Además, suelen estar hechos para un solo usuario. Muchos de los videojuegos más jugados en la actualidad entran en esta categoría, siendo los de sigilo, supervivencia y battle royale los favoritos de los aficionados.



Por ejemplo, el juego de aventuras de fantasía oscura Graven presenta tanto guiños nostálgicos a los años 90 como avances de vanguardia en el diseño visual y la jugabilidad. Inspirado en la serie Hexen, este videojuego de 2022 es un producto de Slipgate Ironworks.



Acción

Uno de los tipos de videojuegos más jugados son aquellos en los que el objetivo es matar a los antagonistas. Por ello, está lleno de escenas sangrientas. Los subgéneros centrados en la lucha, la paliza o el "hacking and slash" han tenido mucho éxito en los últimos años.



Por ejemplo, WayForward ha anunciado que producirá un juego cooperativo para cuatro jugadores llamado River City Girls 2 en 2022, y ya ha publicado un teaser tráiler con imágenes y jugabilidad.



Estrategia

El objetivo de las historias de este género es eliminar o derrotar a un adversario mediante elecciones o acciones estratégicas. Suelen necesitar un poco de tiempo para acostumbrarse a la disposición del juego y aprender todos sus numerosos controles.



Es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de Age of Empire II, especialmente desde que se lanzó una versión HD (Edición HD).



En Age of Empires II, al igual que en otros juegos de estrategia en tiempo real, usted comanda un conjunto de tropas y estructuras para derrotar a otros ejércitos y destruir sus fortalezas.



Deportes

Algunos juegos populares de esta categoría son el tenis, el fútbol, el golf y el boxeo. Por ejemplo, los videojuegos basados en el deporte del fútbol ocupan sistemáticamente los primeros puestos tanto en ventas como en popularidad.



Un ejemplo de ello es el lanzamiento de FIFA 23, un juego de una serie que seguirá produciéndose año tras año.



Simulación

El subgénero de la simulación en los videojuegos le abre una gran variedad de posibilidades, desde construir un mundo entero hasta tomar el mando de una flota de barcos. Y lo que es más, ¡pueden ser de gran utilidad!



Arcade

Esta categoría incluye todos los videojuegos en los que el jugador debe disparar a los enemigos, evitar que le disparen o escapar de situaciones peligrosas.



A menudo, diferentes estilos de juego, como la aventura o la estrategia, se mezclan con éste. Juegos como el Pac-Man original personifican esta categoría.



En 2022, habrá una plétora de juegos disponibles en este género. Por ejemplo, la colección de lucha de Capcom, disponible en varias plataformas, cuenta con figuras icónicas del legado de arcade competitivo de Capcom, cada una de las cuales ha sido recreada fielmente para que se sienta como la original.



RPGS

Uno de los tipos de videojuegos más comunes deben ser los juegos de rol, que también están entre los más populares.



Otros subgéneros de los juegos de rol son los juegos de rol tácticos, los juegos de rol multijugador masivos en línea y los roguelikes. En este caso, puede elegir entre varias opciones.



Elden Ring, un videojuego publicado por Bandai Namco, es uno de estos ejemplos, y actualmente se puede jugar en todos los sistemas modernos.



Se encuentra en un gran universo interconectado, poblado por situaciones gigantescas y cavernas subterráneas intrincadamente diseñadas.