Desde Mar del Plata, Barrionuevo ratificó el paro de los gastronómicos y hoteleros para octubre

El secretario general de Uthgra nacional, Luis Barrionuevo, ratificó en Mar del Plata la intención de realizar un paro de los hoteleros y gastronómicos para el próximo fin de semana largo turístico, en reclamo de aumentos salariales.

“Es hora de que los empresarios paguen”, afirmó el líder de los gastronómicos en el marco de una asamblea junto al cuerpo de delegados, afiliados y afiliadas, de la cual participó el secretario general de la seccional Mar del Plata, Pablo Santín.

El evento se realizó el viernes a la tarde en el Centro Recreativo de UTHGRA Mar del Plata, donde más de 350 de afiliados y afiliadas, junto a los más de 120 delegados, formaron parte de la asamblea encabezada por Barrionuevo y Santín. Durante el encuentro se marcaron los lineamientos a seguir para la medida de fuerza donde por primera vez todas las seccionales turísticas del país se unirán para reclamar una mejora salarial.

El reclamo se llevará a cabo durante el fin de semana largo de octubre, entre el viernes 7 y lunes 10, que históricamente es uno de los más convocantes a nivel turístico. La medida de fuerza que podría implicar "paralizar la actividad", se hará sentir en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea.

"Nosotros necesitamos imperiosamente equilibrar los salarios que tiene CABA. Hay una diferencia importante y creemos que es el momento que los empresarios deben pagar. Estamos trabajando para tomar la medida la semana de octubre que es de mucho turismo. Tenemos que ir a golpear donde realmente les duela a los empresarios. Nosotros los hemos bancado en la pandemia, pero hoy tenemos que equilibrar los salarios", afirmó Barrionuevo en diálogo con la prensa.

Unos 350 afiliados participaron de la asamblea realizada en Mar del Plata.

Sobre la diferencia salarial con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el secretario general de UTHGRA a nivel nacional explicó que el porcentaje es diferente en cada seccional y que depende de cada categoría, pero aproximadamente hay "entre 20 y 25 mil pesos".

"De a poco vamos a ir recuperando el poder adquisitivo, pero si seguimos con la inflación se hace muy difícil. Hoy no hay plata que alcance. Los 10 pesos de ayer se terminaron con los 100, y eso ya no sirve, ahora son los 1000. Realmente la plata hoy no sirve para nada", sostuvo Barrionuevo.

Y agregó: "Indudablemente el gobierno tiene que ver de qué manera ataca la inflación. No hay manera de que te alcance la plata si no se frena la inflación. Cuando el trabajador cobró, el salario lo perdiste porque ya te aumentaron. Remarcan precios por semana y este es uno de los grandes flagelos que tenemos en la Argentina".