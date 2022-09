Guardavidas: "Van y vienen sobre la grieta pero no ven que va a morir gente"

Diego Sánchez Cabezudo, titular de la UGA, volvió a alertar sobre las graves consecuencias de no adelantar el operativo de seguridad en playas. Foto: 0223

El Concejo Deliberante fue este lunes escenario de una jornada tensa a causa del tratamiento en la Comisión de Legislación del proyecto para adelantar a octubre el servicio de seguridad en playas, un reclamo impulsado por guardavidas que hoy tampoco cosechó los votos necesarios para ser tratado sobre tablas y deberá esperar una semana más para ser aprobado.

Ante este nuevo revés, Diego Sánchez Cabezudo, referente de la Unión de Guardavidas Agremiados, cuestionó que no se les haya permitido intervenir en el debate y lamentó que la discusión se haya centrado en “qué es verdad y qué es mentira”, cuando -a su criterio- “la única verdad tangible, irrefutable se da cuando se muere una persona”.

“Por más que discutan cien horas, hay mil verdades y mil visiones, hasta que algo se evidencia por sí mismo y es cuando hay una persona muerta. No llegan a dimensionar hasta dónde van porque se meten en la discusión de la grieta permanentemente. Es un ida y vuelta permanente en ese sentido y no ven la realidad tangible que se les viene”, disparó el dirigente gremial en diálogo con 0223. Y apuntó: “Nosotros queremos que dejen la grita de lado y avancen con el sentido común. El 1° de octubre Mar del Plata va a estar lleno de chicos, con un clima de 22 ó 23 grados y el sentido común indica que es altamente probable que se muera no uno, sino más de uno”.

Frente a este panorama, Sánchez Cabezudo evaluó que los concejales debieron haber pedido al Ejecutivo que, “ante esta manta corta -porque no llegamos al 13 de octubre-, se implemente un operativo hasta esa fecha porque se va a morir gente”.