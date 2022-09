Tras una sesión caldeada, se posterga una semana la aprobación de la extensión del servicio de guardavidas

En una sesión de la Comisión de Legislación cargada de tensiones, el proyecto para adelantar a octubre el servicio de seguridad en playas no logró sumar la mayoría especial al haber sido tratado sobre tablas y deberá esperar una semana más para ser aprobado.

La decisión del presidente de la comisión, Daniel Núñez (UCR), de no incluir el expediente del Frente de Todos en el orden del día auguraba un encuentro cargado de tensiones. Y ello se ratificó inmediatamente. La concejal Marina Santoro (FdT) denunció una “situación irregular y antirreglamentaria”, ya que su compañera Mariana Cuesta había solicitado por escrito a Núñez que el tema sea tratado este lunes. Ello está contemplado en el Art. 63 del Reglamento Interno, pero, al no realizarse, al bloque opositor solo le quedó la posibilidad de incorporar el tema sobre tablas.

Si bien ello no fue una dificultad (necesita un tercio de los votos de los integrantes de la comisión), sí bloqueó la posibilidad que el expediente sea aprobado, ya que para ello se requieren dos tercios de los votos, y no la mayoría simple, como hubiera ocurrido si el tema estaba dentro del orden del día. Los cuatro concejales de Juntos votaron en contra del proyecto, por lo que los cinco votos a favor del Frente de Todos y Acción Marplatense no fueron suficientes.

“Usted incumplió con el Art. 63 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante”, acusó Santoro a Núñez, quien se defendió explicando que dicho artículo abre una puerta a la interpretación. “No voy a permitir que se diga que cometí una irregularidad, si es una irregularidad le pido que vayamos a la justicia y me denuncie, pero yo no cometí ninguna irregularidad”, le respondió. La contra respuesta de Santoro no se demoró: “no es una práctica recurrente nuestra judicializar la política, si quizás de su espacio político”, le espetó.

Los guardavidas siguieron de cerca el debate de la Comisión de Legislación. Foto: 0223.

La acusación de demagogia también cruzó a los discursos de Marianela Romero (UCR) y Agustín Neme (Vamos Juntos). “Son situaciones demagógicas para quedar bien con algún sector”, señaló Romero, en un marco caracterizado por una importante concurrencia de guardavidas. “Sin información es muy difícil tomar una decisión al respecto”, planteó Neme, en un discurso dirigido directamente a los guardavidas, explicando la necesidad de saber cómo afrontará la Municipalidad el financiamiento, para lo cual estiman clave tener en mano los informes que desde la Comisión de Turismo se solicitaron a la Secretaría de Hacienda, al Emtur y a la Secretaría de Gobierno.

El concejal también les recordó dos de las medidas centrales vinculadas a la seguridad en playas que tomó el gobierno de Montenegro, como la municipalización del cuerpo de guardavidas y la afectación del Fondo de Promoción Turística para el desarrollo del turismo. “Con una demagogia absoluta quieren ponernos de enemigos de ustedes”, clamó el presidente el bloque Vamos Juntos.

Tras el rechazo al proyecto ingresado sobre tablas, el mismo quedó en estudio en la comisión y, tal como lo dispone el Reglamento Interno, quedó automáticamente incorporado al temario de la próxima sesión del lunes. Ahí si la oposición tendrá los votos para aprobarlo, mismo escenario de la última sesión que debe debatirlo, la de Hacienda, presidida en este caso por Alejandro Carrancio.