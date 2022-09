El fixture y la zona de Atlético Mar del Plata y Kimberley en el Regional Federal Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur de AFA se avecina y los dos representantes de la ciudad, Atlético Mar del Plata y Kimberley, ya conocen el fixture, la zona que integran y la fecha de inicio del certamen, que contará con 265 clubes participantes.

Los elencos de la ciudad integrarán el grupo 6 de la Zona Pampeana Sur junto a Atlético Ayacucho. El domingo 16 de octubre, por la primera fecha, el "Dragón" de Gustavo Noto recibirá a el "Decano" de Martín Quintas en el estreno de ambos.

Clasificarán a la Segunda Ronda (que se jugará entre el 27 de noviembre y el 4 de diciembre) los ubicados en el primer lugar de todas las zonas, y los dos mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos (Total: 8 equipos). Atlético Mar del Plata, Kimberley y Atlético Ayacucho integran una de las tres zonas de tres equipos.

Mientras afrontan la última fecha de la segunda fase de la Liga Marplatense de Fútbol, ambos clubes marplatenses continúan de pretemporada y sumando incorporaciones para sus planteles.

Fixture

Primera fecha - domingo 16-10

Kimberley vs. Atlético Mar del Plata.

LIBRE: Atlético Ayacucho



Segunda fecha- Domingo 23/10

Atlético Ayacucho vs. Kimberley

LIBRE: Atlético Mar del Plata

Tercera fecha - Domingo 30/10

Atlético Mar del Plata vs. Atlético Ayacucho AT. M. DEL PLATA vs. AT. AYACUCHO

LIBRE: Kimberley

Cuarta fecha - Domingo 6/11

Atlético Mar del Plata vs. Kimberley

LIBRE: Atlético Ayacucho



Quinta fecha - Domingo 13/11

Kimberley vs. Atlético Ayacucho

LIBRE: AT. M. DEL PLATA



Sexta fecha - Sábado 19/11

Atlético Ayacucho vs. Atlético Mar del Plata

LIBRE: Kimberley