"Le escupo en la cara": Alejandro Fantino salió al cruce contra Vignolo y Closs

Alejandro Fantino inició un nuevo camino con su flamante producción audiovisual Neura TV, un canal que se transmite via streaming. En sus primeras apariciones, el reconocido conductor de radio y TV salió a pegarle con todo a sus colegas Sebastián "El Pollo" Vignolo y Mariano Closs.



En uno de los momentos de su programa, una de las panelistas le preguntó acerca de la posibilidad de trabajar junto a Vignolo y Closs en el mundial, la respuesta de Fantino que dura y contundente: "Lo escupo en la cara al que me lo propone, le escupo la cara y no sé si no terminamos a las piñas. ¿Sabés por qué le escupo la cara? En el sentido del odio que me provocaría. Me estás faltando el respeto. Te estás metiendo conmigo y con la memoria de mi padre que me dijo 'siempre de pie y nunca de rodillas'".



La bronca de Fantino con Closs data de 2020 cuando ambos compartían programa en ESPN. El 9 de diciembre de ese año, Boca superó por penales a Inter de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo en ese entonces no habían tenido un gran partido contra los brasileros a pesar de haber ganado la serie. Fue allí surgió una discusión entre Fantino y Closs en el debate post-partido.



Alejandro aseguró que el bajón futbolístico en parte se debió a la fecha en la que se había jugado el partido, haciendo mención al día del calendario en que el Xeneize perdió la final de Madrid ante River, y el relator del canal de Disney menospreciaba su argumento asegurando que él solo analizaba fútbol y no sensaciones. En aquel entonces hasta compartían un programa nocturno donde se sentaban en la misma mesa junto a Oscar Ruggeri y Miguel Simón. El formato duró poco.



"Que nunca más nadie en el periodismo deportivo clásico me diga como Mariano Closs en una discusión, una noche futbolera. Por eso esperé tener mi lugar para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otro donde hoy estaría siendo llamado a dirección con un 'che, aflojá'. Desde mi barco papá, chiquitito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Nunca más voy a soportar que venga un colega y me diga 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta' le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie, ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol, yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en la espalda. Me decís esto es fútbol, y yo también te digo, Neura también es fútbol. Así que arrancamos de esta manera. La próxima va a ser un poquito más picante", expresó Fantino en Neura TV.

El ex conductor de Animales Sueltos e Intratables también arremetió contra el Pollo Vignolo asegurando estar en contra del "periodismo que representa El Pollo" y pidió disculpas por haber pertenecido durante tantos años a los medios tradicionales.



"Vamos a hacer todo lo contrario a lo que haga el Pollo Vignolo. El antagonismo de Neura es el Pollo Vignolo. Esto no es contra él como persona, no quiero entrar cortando cabezas porque no es contra él. Neura nace como una necesidad de estar lo más alejado posible del periodismo al que representa Vignolo. (...) No es una cuestión personal contra Sebastián Vignolo. Pero él representa el poder del periodismo deportivo hoy", explicó duramente Fantino.