Argentina quedó en el puesto 51 del Mundial del Asado

La Selección Argentina no pudo ocupar los primeros puestos del Mundial del Asado celebrado en Bélgica, quedando en la ubicación 51.



El World Barbacue Champioship contó con más de 80 equipos y tuvo como campeón a Dinamarca, obteniendo un premio de 4 mil euros, un trofeo y una medalla dorada. El podio lo completaron Austria, en segundo lugar y el local Bélgica en el tercero.



Si bien Argentina parece ser uno de los favoritos por naturaleza, dado a que es una de las comidas típicas del país, la realidad marca que para esta competencia la selección nacional no esta posicionada como las mejores por varios motivos.



El principal de todos es que el torneo es un evento de cocción de kamado y con ahumados, muy distinto a lo que acostumbran los argentinos. Al menos, esa fue la razón que dieron los 7 parrilleros que participaron de la competencía. En efecto, era un torneo de "barbacoa" o "asado internacional", detalló Clarín.



No es la primera vez que el conjunto nacional tiene una participación frustada en este torneo. En 2015, los parrilleros que representaron al país obtuvieron el último lugar.



Sin embargo, las circunstancias en ese entonces fueron otras. Es que el puesto N°53 -la cantidad máxima de participantes en dicha edición- fue por no seguir las reglas. Entre otras cosas, decidieron hacer "chimichurri" en vez de la salsa barbacoa que les requerían.



En este certamen, fue una cuestión de superioridad del resto de los platos por sobre los magros de la selección nacional.



El mundial de este 2022 consistió en la preparación de 6 categorías de platos obligatorios con guarnición: ojo de bife, pollo, paleta de cerdo, carré de cerdo, pescado, plato criollo y postre. Trabajaron con parrillas a leña, carbón vegetal o combustibles naturales.



El equipo nacional estuvo compuesto por: Natalí Suárez Pardo, Diego Maldonado, Miguel Sosa, Fernando Cruz, Eduardo Frosasco, Emanuel Bustos y Gustavo Gómez. Todos participaron previamente de distintos torneos nacionales de asado y fueron invitados a representar al país. Cada uno ocupó un rol distinto en el equipo, mientras algunos de dividían en cocinar los distintos cortes y tipo de carne, otros se encargaron del postre.