Se picó mal: Thiago y Alfa se dijeron de todo por la salida del Conejo de Gran Hermano

La salida de Alexis de la Casa de Gran Hermano fue uno de los puntos salientes de la gran gala de eliminación de este lunes por la noche, que tuvo de todo para reforzar el rating y dañar el debut de "El Hotel de los Famosos 2" que proponía El Trece. Y lo consiguió, porque midió por momentos 24 puntos contra un reality que pese a su estreno promedió 5, en una batalla que se definió en el primer round. La entrada de Santiago del Moro, la prueba del auto que se ganará un participante de los que está desde el inicio y nunca salió, el llanto de Ariel al ganarle el mano a mano al Cone, todo sirvió para apuntalar el altísimo rating. Y las peleas, claro.

Anoche, no habían pasado ni 15 minutos desde la salida del Cone cuando los participantes se pusieron a cenar, algo atrasados por la gala, que terminó a la medianoche. Fue ahí, en la mesa, que Alfa se jactó de la justicia de la eliminación del cordobés porque "la gente todo lo ve", aunque su cara al anunciarse que Ariel le había ganado el mano a mano había dejado en claro su disgusto por la votación del público.

Uno de los que estaba en la mesa era Thiago, amigo de Alexis, aunque desde el reingreso de Daniela se alejó de él y hasta lo votó dos veces seguidas. Tal vez por culpa, o por su amistad inicial, el joven estaba tocado por la salida y no se bancó que Alfa hablara mal del Cone. Cuando le pidió que no tocara ese tema durante la cena en malos términos, Walter, una vez más, levantó la voz y no le hizo caso. "Estamos conversando, eso de decirme a mí dejá de romper las pelo..., no" le lanzó.

La reacción de Thiago fue levantarse en silencio y marcharse a la pieza, sin cenar. Aunque antes pareció pedirle perdón a Romina, la ladera de Alfa en la cocina, el lugar en el que son más fuertes. La exdiputada además es la cocinera, por lo que trató de que entienda que no estaba rechazando lo que había cocinado sino que prefería irse para no pelear con Alfa.

"Estoy podrido, estamos hablando y hay que callarse la boca. Hay que hablar de los demás quieren, no dije nada malo", dijo Alfa, mientras Marcos y Agustín le explicaban que Thiago estaba afectado por la eliminación del Cone. "Cuando yo me sentía mal, Thiago tenía ganas de joder y jodía con todos, y yo no le dije: dejá de romper las pel.... Hay muchas formas de jugar y de hacerse el jefe, me molesta", cerró.