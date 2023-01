Video: se cruzó para sacarle fotos a su esposa y murió arrollado por un camión en el Dakar

Las imágenes son terribles, pero muestran que nada pudo hacer el piloto por evitar el impacto y el drama que llegaría horas después con la confirmación de la dura noticia. El miércoles por la tarde, en el desierto de Arabia Saudita donde se corrían los 686 kilómetros la novena etapa del Rally Dakar 2023 entre Riad y Haradh, un espectador italiano murió tras ser atropellado por un camión.

Horas después, a través de varios videos que se hicieron virales, se puede ver cómo el camión de Ales Loprais atropelló a un espectador que se encontraba justo debajo del salto, tapado por la duna, en una ubicación prohibida, en medio de la marca de las ruedas de los vehículos. Se supo que se ubicó allí unos instantes para sacarle fotos a su esposa, no vio venir el camión y terminó arrollado.

En las imágenes se ve cómo el vehículo de gran porte salta la duna y al caer golpea con el italiano que cae, logra levantarse y poco después se desvanece.

El piloto checo nunca se percató de la presencia de un espectador en el trayecto. Incluso, la cámara interior del camión demuestra que el espectador estaba tan escondido bajo el médano que nunca aparece en la visual del conductor.

Horas después, Loprais se mostró en shock cuando supo que su camión había atropellado a un espectador, subió un video a sus redes contando la consternación que lo invadía desde que supo la noticia de la muerte del hombre que arrolló sin verlo y anunció que abandonaba la competencia que lideraba para ponerse a disposición de las autoridades que investigan el accidente.

"Tengo muy malas noticias, que me comunicaron cuando volvía de la novena etapa. Estábamos ya en la cama cuando los comisarios del Dakar me mostraron un video de la carrera en el que golpeábamos a un hombre por error que tomaba fotos de su mujer detrás de una duna. Resultó herido, sintió náuseas y mareos en las siguientes dos o tres horas y tuvo un ataque al corazón cuando iba al hospital", relata el piloto.

"Una vida humana se ha terminado por mi culpa, indirectamente, porque yo era el que conducía. Tengo que admitir que ni yo ni mi tripulación nos dimos cuenta. Tenemos onboard y otros videos que así lo prueban. Pero eso no cambia que una vida humana ha terminado. El hombre era italiano, pero no sé su nombre por la investigación. Un hombre de 69 años que venía a ver el Dakar y que desafortunadamente se encontraba detrás de esa duna... y no lo vimos, ninguno de nosotros", siguió el piloto. "Siento que este accidente me perseguirá por el resto de mi vida", cerró.