Tremendo choque en avenida Vértiz: "La usan como pista de carreras"

Un tremendo choque ocurrió anoche en la intersección de avenida Vértiz y calle Dolores, cuando dos motociclistas que venían circulando a alta velocidad dieron de lleno contra un taxi.

De acuerdo a lo que mostraron las cámaras de seguridad de los vecinos y los testigos del hecho, el taxista conducía sobre Vértiz cuando intenta doblar a la izquierda. Los motociclistas no llegaron a frenar por la velocidad a la que se trasladaban e intentaron esquivarlo hacia la izquierda, pero colisionaron contra el vehículo.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 21 y los dos jóvenes debieron ser asistidos por una ambulancia del Same luego de que otros conductores que vieron el accidente pararon para ayudarlos.

Uno de los hombres terminó con politraumatismos y otro de ellos con heridas en la cara, ya que no llevaba casco.

Vecinos de la zona denunciaron que los choques son constantes y denunciaron la alta velocidad a la que circulan tanto autos como motos: "Usan Vértiz como pista de carreras", reclamaron en diálogo con 0223.

Los intentos por generar barreras que disminuyan la velocidad, como reductores o lomas de burro (como la que se observa en el lugar del accidente), no lograron su cometido y decenas de personas siguen trasladándose sin control.