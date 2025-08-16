Tremendo choque en avenida Vértiz: "La usan como pista de carreras"
Dos motociclistas dieron de lleno contra un taxi. Los vecinos reclamaron por la velocidad con la que se maneja. Mirá el impactante video.
Un tremendo choque ocurrió anoche en la intersección de avenida Vértiz y calle Dolores, cuando dos motociclistas que venían circulando a alta velocidad dieron de lleno contra un taxi.
De acuerdo a lo que mostraron las cámaras de seguridad de los vecinos y los testigos del hecho, el taxista conducía sobre Vértiz cuando intenta doblar a la izquierda. Los motociclistas no llegaron a frenar por la velocidad a la que se trasladaban e intentaron esquivarlo hacia la izquierda, pero colisionaron contra el vehículo.
El siniestro vial ocurrió cerca de las 21 y los dos jóvenes debieron ser asistidos por una ambulancia del Same luego de que otros conductores que vieron el accidente pararon para ayudarlos.
Uno de los hombres terminó con politraumatismos y otro de ellos con heridas en la cara, ya que no llevaba casco.
Vecinos de la zona denunciaron que los choques son constantes y denunciaron la alta velocidad a la que circulan tanto autos como motos: "Usan Vértiz como pista de carreras", reclamaron en diálogo con 0223.
Los intentos por generar barreras que disminuyan la velocidad, como reductores o lomas de burro (como la que se observa en el lugar del accidente), no lograron su cometido y decenas de personas siguen trasladándose sin control.
