“Te voy a matar, te voy a robar la moto”: el antecedente "matón" de uno de los rugbiers

Un testigo indicó este viernes que, semanas antes del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, el rugbier Lucas Pertossi, uno de los ocho acusados, lo interceptó en la ciudad bonaerense de Zárate y lo amenazó de muerte y con robarle a moto.

"Te voy a matar hijo de puta, te voy a robar la moto", dijo Pablo Gastón Zapata, un joven oriundo de Zárate, al declarar esta mañana ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores al referirse a quien, luego supo, era Lucas Pertossi.

El testigo refirió que el día 10 de diciembre de 2019 (un mes antes del ataque en Villa Gesell), recibió una golpiza con unas cinco o seis personas con las que estaba. “Después me lo crucé a los 5 días, con los mismos sujetos, y se me vinieron encima. Yo les dije que: “Ya está” que ‘la bronca’ había pasado”.

“Uno de los pibes me abrió el paso y ahí Lucas Pertossi me pegó una trompada. Yo intenté escapar, me hice una fractura platillo tibial, caí por la baranda de la escalera mientras Lucas me tiraba cosas y me decía: ‘Hijo de puta, te voy a matar, te voy a robar la moto’”.

De acuerdo con el relato de Zapata, después de ese segundo cruce con Lucas Pertossi, “a los 15, 20 segundos”, fue buscar la moto, pero ya no estaba ahí. “Mi moto desapareció así que hice la denuncia. Después, en redes sociales, una mujer me mandó un audio y me dijo que Lucas Pertossi se había llevado mi moto y que estaba en el taller. Después esa mujer borró el mensaje”, dijo y contó que tras el episodio realizó una denuncia del robo y luego fue a un hospital de la zona.

Luego, el querellante Fernando Burlando tomó la palabra. Pidió al testigo que corroborara imágenes exhibidas en la pantalla: eran las fotos de la denuncia que realizó tras el robo. Paralelamente, mostró una foto de una moto y le preguntó a Zapata si esa era la suya. El testigo asintió. Burlando sostuvo que esas fotos fueron obtenidas del celular de Lucas Pertossi.

No es el primer testimonio en el proceso que señala a Pertossi como un violento y un matón entre los jóvenes de Zárate. Francisco Santoro, amigo de Pablo Ventura que acompañaba al remero en la noche del crimen, declaró en el mismo sentido.