Kicillof busca acelerar la exploración petrolera y asegura que “cambiará la vida de Mar del Plata”

“El petróleo va a ser de Mar del Plata, nadie se lo va a llevar a otro lado”. Axel Kicillof está cerca de bajarse del Da Vinci, una de las embarcaciones que realiza paseos por el Puerto de Mar del Plata, pero se detiene ante la consulta de 0223. El gobernador de la provincia de Buenos Aires despeja cualquier tipo de dudas, asegura que la industria petrolera operará desde el Puerto marplatense y anticipa que ya está realizando gestiones para que comience lo antes posible la exploración para saber si “existe esa cantidad inmensa de riqueza”.

“Esto le cambiará totalmente la vida a la ciudad y la Provincia”, dice Kicillof, al tiempo que asegura que ya quedó claro que el “riesgo ambiental es muy bajo” y que “sería muy improbable que haya un derrame”. “Y si eso pasara sería improbable que llegue a la costa de Mar del Plata. Hay estudios técnicos muy precisos y vamos a intervenir para garantizar que todo se haga con recaudos”, señala.

El gobernador de la provincia se subió al barco junto a la directora de Anses, Fernanda Raverta, junto a sus ministros, Cristina Álvarez Rodríguez y Augusto Costa, y la vicegobernadora Verónica Magario, entre otros. Fue una recorrida distendida a bordo del barco que sirvió para que las autoridades del Consorcio Portuario Regional le detallen el funcionamiento de la terminal marítima desde el agua. También estuvieron el senador Pablo Obeid, Juan Cruz Lucero (subsecretario de Puertos), el titular del Consorcio Gabriel Felizia y la concejal Virginia Sìvori.

Por eso, más allá de destacar la potencialidad de la industria pesquera el gobernador habló de sus expectativas por la cuestión petrolera. En ese marco, recuerda su “frustración” por la “campaña en contra” del proyecto que desde distintos sectores llevaron adelante y “retrasaron” el plan. “Si queremos discutir con la verdad y la información, lo podemos hacer, pero si son mentiras para generar miedo uno ve otra intencionalidad. El proyecto se demoró más de un año y medio por culpa de los que trataron de lucrar políticamente con esto y es muy lamentable. Hoy ya tendríamos la perforación hecha para ver si hay hidrocarburos y qué cantidad”, plantea.

Sin nombrarlo, le apunta al intendente Guillermo Montenegro por poner “una cautelar oportunista y llevarse alguna ventaja”. Y sumó a las críticas a la Justicia: “Y ya vimos que cuando hay una parte del Poder Judicial que quiere actuar políticamente terminan ellos decidiendo las políticas y no los dirigentes que fueron votados en las urnas”.

-¿Habló con el intendente Montenegro sobre este tema?-preguntó 0223.

-Sobre este tema traté de no hablar. Me generó mucho enojo en su momento. Obviamente todos los sectores productivos de Mar del Plata, cuando se puso la información a disposición, se dieron cuenta de que no había riesgos. Metió la cola lo electoral y la política, y en este tipo de proyectos a largo plazo no está bien. Miren si hay 6 mil millones de dólares acá en frente. En todos los países donde se encuentra petróleo hay festejo y alegría. Igual, no vamos a dejar que haya el más mínimo riesgo para las playas y la belleza turística de la ciudad-responde Kicillof.

De todos modos, el gobernador pide “cerrar ese capítulo tan lamentable” y anticipa que se encuentra realizando gestiones para que las empresas comiencen lo antes posible la exploración. “Queremos sacarnos lo antes posible la duda de si existe esa cantidad inmensa de riqueza. Esto le cambiara totalmente la vida a la ciudad y la Provincia”, dice.

Tras una consulta de 0223, el mandatario confirma que las previsiones de las empresas para realizar la exploración son el tercer trimestre del año. “Pero vamos a hablar para que comience antes. Ojalá se pueda”, cuenta.

"Le estamos devolviendo al Puerto el esplendor que perdió"

El gobernador recorrió el astillero SPI, se subió al barco para ver el motor productivo de la ciudad desde el mar y luego fue al Inidep. "Mirar el Puerto desde acá es imperdible, impresionante y muestra el perfil de Mar del Plata productiva que tanto nos interesa profundizar", dijo al puñado de medio que lo acompañó en este recorrido.

El mandatario provincial ponderó la inversión del gobierno de la provincia de Buenos Aires para favorecer el desarrollo de la industria naval. "Vemos una industria naval pujante. La flota pesquera nacional y hecha en la provincia es un verdadero orgullo", destacó Kicillof.

En ese marco, remarcó "los resultados visibles" del dragado que se llevó adelante en el Puerto y que "puso en movimiento" la terminal marítima. "La ampliación de los muelles como resultado del desguace de barcos fue fundamental", dijo.

"Así estamos devolviéndole al Puerto un esplendor que perdió por modelos que imperaron en la Argentina, neoliberales, de derecha. También por desidia, por falta de interés", graficó.

Kicillof charla con Raverta y Magario en el barco Da Vinci.

El gobernador también se refirió a los avances de la circunvalación y recordó que fue un pedido de la directora de Anses, Fernanda Raverta. "Nos insistió tanto con el tema de la cirvuncalación. Había muchos proyectos, pero esta circunvalación no va a ser sólo turística para los vecinos y vecinas, sino también productiva", dijo, en relación a la conectividad que dará entre el Puerto y el Parque Industrial General Savio.

"Esto es lo que a Mar del Plata necesita. Uno festeja una temporada récord, que además se extiende en el tiempo, pero la ciudad necesita diversificarse y para eso el Puerto es central", concluyó.