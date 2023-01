Murió Lisa Marie Presley, la hija de Elvis y ex esposa de Michael Jackson y Nicolas Cage

La cantante Lisa Marie Presley, hija de la leyenda del rock 'n' roll Elvis, falleció este jueves por la noche a los 54 años, según medios estadounidenses que citaron a su familia. "Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado", confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People.

Lisa Presley había sido hospitalizada ayer por la mañana tras sufrir un infarto. La cantante había sido trasladada al hospital después de que su asistente la encontrara inconsciente en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

El mensaje llega después de que la cantante fue reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran “en sus oraciones”. Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, este jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas (California) tras haber sufrido problemas cardíacos.

Esta semana, la hija del astro del Rock fue vista en la gala de los Globos de Oro junto a su madre, Priscilla Presley, quienes acompañaron al actor Austin Butler, uno de los premiados de la noche por su papel de Elvis Presley en el filme de Baz Luhrmann.

Lisa Marie fue la única hija del icónico cantante y madre de cuatro hijos, entre ellos la actriz y cineasta estadounidense Riley Keough. Presley siguió los pasos de su padre y en 2003 lanzó su primer álbum, “To Whom it May Concern”.Luego hubo otros dos discos pero desde 2012 no había mostrado nuevo material.

Su nacimiento, nueve meses exactos después de la boda de sus padres, fue noticia internacional. Lisa vivió con su madre, una actriz conocida por la serie “Dallas” y por su rol protagónico en las películas de “La pistola desnuda”, después de que sus padres se separaran en 1973. Cuatro años más tarde falleció su padre, a quien Lisa le dio un beso de buenas noches horas antes de desplomarse para siempre.

Más tarde, ella también sería noticia. Luchó contra las drogas y se casó públicamente. Entre sus cuatro maridos estuvieron Michael Jackson y Nicolas Cage.

Jackson y Presley se casaron en República Dominicana en 1994, pero el matrimonio duró apenas dos años e incluyó una entrevista en la que defendió a su marido de las acusaciones de que había abusado sexualmente de un menor.

Su otro matrimonio con Nicolas Cage fue más corto: el actor pidió el divorcio tras cuatro meses de haber contraído nupcias en 2002.