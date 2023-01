Tolosa Paz salió a cruzar a De Pedro: “O estás adentro o estás afuera”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, salió al cruce de su par del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien había dejado trascender su descontento con no haber sido invitado a un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

La funcionaria nacional, muy cercana al presidente Alberto Fernández, se refirió a la situación y expresó: “La falta de códigos es de quienes critican estando dentro del Gobierno. Y no me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno”.

“Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, subrayó Tolosa Paz.

La ministra consideró: “Deberíamos aprender a reflexionar. Pongo en tela de juicio que sea cierto. De no ser cierto hay que aclararlo. Y de ser cierto claramente invito a reflexionar sobre las faltas de códigos. En todo caso quienes están dentro del Gobierno y critican como si estuvieran afuera, hay que definirse. O estás adentro o afuera”.

“Deberíamos aprender de la Scaloneta y los valores de la Selección. Son para reflexionar adentro de un equipo y en este caso el equipo de Gobierno, como respetamos a quien lo conduce que es el Presidente de la Nación. Hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado, porque eso lo hace cualquier hombre o mujer de bien”, enfatizó la ex diputada nacional en declaraciones a la prensa durante una actividad en Mar del Plata.

El entorno del ministro del Interior había dejado trascender este jueves su malestar por la falta de invitación a la reunión que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada entre Fernández, Lula y referentes argentinos de los derechos humanos.

Por ser integrante de HIJOS, De Pedro consideró que debió haber participado y atribuyó la falta de convite a la campaña electoral. Ahora, la ministra de Desarrollo Social salió al cruce de esas impresiones y pidió que defina cuál será su rol dentro del Gobierno Nacional.