Sábado londinense en Mar del Plata: cómo estará el clima en las próximas horas

El sábado también llegará con frío en Mar del Plata, según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada comenzará con niebla y temperaturas muy bajas. La máxima será de 10 grados y se hará presente en horas de la tarde.

Durante la madrugada se espera una mínima de 3 grados, con viento del noreste a entre 7 y 12 kilómetros por hora, y un cielo gris debido a la presencia de la niebla.

En las primeras horas de la mañana, la neblina seguirá presente y el termómetro descenderá hasta los 2 grados, lo que generará una sensación térmica aún más fría, y el viento se mantendrá de la misma manera.

Hacia la tarde, el cielo estará nublado y la temperatura alcanzará los 10 grados, con viento moderado del noreste que soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora. No hay probabilidad de precipitaciones, por lo que la jornada se mantendrá seca.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 7 grados. El viento continuará del noreste con similar intensidad. Las condiciones se mantendrán estables y sin lluvias.