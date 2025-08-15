Luto en el fútbol marplatense: falleció un histórico dirigente

No era una pose para la foto. De Los Reyes hizo eso y mucho más en Al Ver Verás.

Al Ver Verás y Carlos De los Reyes son sinónimos. No se nos ocurre verlos por separado. Será porque era la cara visible, el presidente durante 40 años y un hombre que pasó los días en el club, haciendo de todo, en lo deportivo y en lo social, combatiendo con los flagelos y dándole siempre una nueva oportunidad a los chicos de la barriada. Su corazón se paró este viernes a los 78 años, pero será siempre parte de la historia del fútbol marplatense.



Fue más que un dirigente. Le tocó lucharla en un club con muchas necesidades y siempre le puso el pecho, lo hizo con orgullo y de gran manera. Al Ver Verás fue su segunda casa e hizo lo imposible para mantenerla en pie aún en los peores momentos. ¿Cómo? Como sea. Consiguiendo ayuda y siendo el primero en poner manos a las obras con lo que hiciera falta.

Se puso como objetivo emplazar el club en un “basural” y lo logró, con mucho esfuerzo y horas y horas dedicadas. Se peleó con las autoridades, no se rindió ante la indiferencia ni los asiduos robos en la Villa Deportiva. Siempre estuvo, sufrió, se cayó, pero se levantó para mantener al “Duende” de pié.

Este viernes se apagó la vida de Carlos De Los Reyes, con la tranquilidad que durante ella le dio luz a muchas otras vidas. Tenía 78 años y será eterno en la historia del deporte marplatense.