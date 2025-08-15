SUPLEMENTOS
Incendio

Impactante incendio: una vivienda ardió en llamas

Si bien se desconocen los motivos por los cuales se generó el fuego, los bomberos se hicieron presentes en el lugar.

El dueño de la casa no se encontraba en su hogar al momento del siniestro.

15 de Agosto de 2025 19:58

Por Redacción 0223

Un impactante incendio de importantes dimensiones afectó a una vivienda ubicada ubicada en el barrio Santa Rita durante la tardenoche de este viernes. Por el momento se desconocen los motivos por los cuales se generó el foco ígneo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19 en la zona de Pehuajó y Vertiz, lugar donde se hizo presente una dotación del Cuartel de Bomberos Centro. Al arribar, los efectivos encontraron la casa —de 15 por 15 metros, de mampostería con tirantes de madera y techo de chapa— en fase declarada.

Con dos líneas de manguera, el personal logró sofocar las llamas, que provocaron la destrucción total del techo y desprendimiento de mampostería.

El propietario se encontraba fuera de la vivienda al momento del incendio, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

