Impactante incendio: una vivienda ardió en llamas

El dueño de la casa no se encontraba en su hogar al momento del siniestro.

Un impactante incendio de importantes dimensiones afectó a una vivienda ubicada ubicada en el barrio Santa Rita durante la tardenoche de este viernes. Por el momento se desconocen los motivos por los cuales se generó el foco ígneo.

El siniestro fue reportado alrededor de las 19 en la zona de Pehuajó y Vertiz, lugar donde se hizo presente una dotación del Cuartel de Bomberos Centro. Al arribar, los efectivos encontraron la casa —de 15 por 15 metros, de mampostería con tirantes de madera y techo de chapa— en fase declarada.

Con dos líneas de manguera, el personal logró sofocar las llamas, que provocaron la destrucción total del techo y desprendimiento de mampostería.

El propietario se encontraba fuera de la vivienda al momento del incendio, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.