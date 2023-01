El sueño de Kimberley se detuvo en los penales

Las cabezas gachas, la imagen de los jugadores camino al vestuario, de los hinchas que le dieron un marco espectacular al "José Alberto Valle", grafican a la perfección lo que se vivió luego del penal de Hernán Paicil que sentenció el partido, la serie y le dio a Independiente de San Cayetano el título de la Región Pampeana Sur y el pasaje a la final del Regional Amateur por uno de los cuatro ascensos al Federal A. En un partido lleno de polémicas, empataron 1 a 1 y la visita festejó 5-4 desde los doce pasos con efectividad perfecta. Desazón para el conjunto de Gustavo Noto que ve escabullirse su sueño de ascenso.

Verón levanta a Paicil, el resto se suma. De fondo lo sufre Ferrer. Independiente saboreó doble la clasificación por cómo se dio la serie. (Foto: Diego Berrutti)

Tuvo todo a pedir Kimberley. Un penal de entrada que le pudo abrir el partido y que Tomás Casas le detuvo a Zárate. Otra ocasión desde los doce pasos en el arranque del complemento que Tomás Casas le desvió al ingresado Barreiro. Después de esa acción, jugó más de media hora con un hombre más que su rival (10 contra 9). Así y todo, no tuvo ideas, le faltó juego, claridad, apenas se destacó el desequilibrio y el amor propio de Ever Ullúa, la templanza y los lanzamientos de Damián Luengo, y no mucho más. En los penales, Independiente tuvo templanza, trasladó la bronca contenida a tranquilidad para ejecutar con maestría los cinco disparos y Tomás Casas, el gran héroe "chimango", hizo lo que tenía que hacer, atajó uno (el de Felipe Zabala) y sacó la diferencia necesaria para darle el pasaje a su equipo a la final por el ascenso.

