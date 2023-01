Morales: "El rol de Milei es hacer que el kirchnerismo, la peor casta política, siga gobernando"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, está centrado en el objetivo de que Juntos por el Cambio derrote al kircherismo en las próximas elecciones presidenciales y vuelva a conducir el destino del país. “Es la única alternativa seria”, dice el presidente de la Unión Cívica Radical, que en la última semana recorrió distintos distritos de la Costa Atlántica.

En ese marco, Morales dispara contra Javier Milei, el referente libertario, a quien le apunta por ser funcional al kirchnerismo: “El rol de Milei es hacer que la peor casta política, que es la del kirchnerismo, siga gobernando”.

Con madurez política, el dirigente que ratifica que será candidato a presidente en las próximas elecciones defiende a todos los integrantes de la coalición opositora, incluso a Mauricio Macri, con quien tuvo diferencias públicas en el pasado, pero a quien ahora define como un “gran referente” que “ha hecho un gran aporte y seguirá haciendo un gran aporte”.

Marca así una clara diferencia con Facundo Manes, otro de los radicales que apuesta a llegar a la presidencia, que cuestionó duramente al expresidente. “Tenemos que cerrar filas y llevarnos bien. No hablar mal de los dirigentes. Facundo salió muy mal contra Mauricio. Yo he tenido mis diferencias, pero atacar a Macri tratando de generar sospechas a mí no me parece, porque Mauricio Macri sigue siendo un gran referente. Pero como le fue mal con el ataque a Mauricio ahora se la agarra conmigo o con el radicalismo. Creo que tiene que estar tranquilo y seguir sumando para el colectivo”, dice Morales en una entrevista con La Nación.

El gobernador de Jujuy hace hincapié en que hacer “mezclas que exploten al segundo día de hacerse cargo de un gobierno” es perjudicial y por eso rechaza la idea de sumar a Milei a la coalición opositora. “Los que ven bien a Milei se comen el envión de cosas que dice. Milei está para que siga gobernando el kirchnerismo”, insiste.

Morales pone de ejemplo al Frente de Todos como lo que no hay que hacer para llegar al gobierno. “La gente no da más, está muy caliente y tiene razón. La gente tiene mucha bronca con la política. Primero con el Frente de Todos, porque los responsables de hundir el barco son ellos. Creo que hay que tener cuidado, hay que gobernar bien, y por eso propongo una coalición y no mezclar”, marca.

Y agrega: “Acá la única fuerza política que puede reemplazar al Frente de Todos y gobernar y sacar al país del fracaso al que nos lleva es Juntos por el Cambio, no hay otra. Estamos hablando de comandar el gobierno, de un presidente que tenga carácter, liderazgo, experiencia y capacidad de gestión. Se tiene que terminar la joda en el país. Así como terminé con las mafias y los estados paralelos en Jujuy y están presos y presas los que tenían que estar presos en la provincia, hay que terminar con el Estado paralelo y con los gerentes del Estado paralelo y con las mafias que generan inseguridad en la Argentina. Son los que lucran con la droga. En Rosario, en el conurbano, en Córdoba. El problema de la inseguridad no lo tienen que resolver solas las provincias. Y tiene que haber un gobierno nacional que no tenga un jefe atrás. Lo de plantear un acuerdo con Milei es una gran ingenuidad”.

Más allá de la diferencias con Manes, el gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical pide que el neurocientífico siga aportando. “Él tendría que aportar más en la provincia de Buenos Aires, porque no está ganada la elección de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof mide bien, Diego Santilli mide bien. Él podría medir bien, recuperando los votos que tuvimos, pero los está dilapidando día a día. Para mí es un dirigente muy importante. Su lugar es seguir construyendo en la provincia de Buenos Aires”, finaliza.