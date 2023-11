Morales alertó que Milei "se reparte cargos" con Macri, Bullrich y un sector del PRO

El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, advirtió este viernes que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "se está repartiendo cargos" con un sector del PRO encabezado por el exmandatario Mauricio Macri y la titular del ese partido, Patricia Bullrich, y fustigó al postulante libertario porque con esa alianza electoral "terminó acordando con la casta pura y dura".



"Salieron rápido a buscar cargos. Se los están repartiendo con Milei", señaló Morales en diálogo con Radio CNN, en una entrevista en la cual criticó el sentido del acuerdo que estableció LLA con el sector de Juntos por el Cambio (JxC) que lideran Macri y Bullrich.

Para Morales, es "obvio" que la alianza entre Milei y el sector más duro del PRO implica "acordar cargos y gobierno", y sostuvo que a la coalición opositora, "la gente le dijo que es oposición y no forma parte de un gobierno".



"No me parece salir corriendo a buscar cargos. No tenemos que formar parte de ningún gobierno. Tenemos que ser una oposición seria, responsable y contundente", agregó Morales.

El presidente de la UCR también cuestionó a Milei por "destruir" con este pacto electoral la "consigna fundamental de su lineamiento político", que durante toda su campaña fue "ponerle fin a la casta" política.

"Terminó acordando con la casta pura y dura. Está enrollado allí. Hoy es un pelele de Mauricio Macri, quien tiene un problema de ambición política desmedida. Me hubiera gustado que hiciera campaña para Bullrich con la misma energía que le está poniendo ahora para respaldar a LLA", apuntó Morales.



El mandatario jujeño evaluó además que Macri se quedó "sin centralidad política" en medio de la disputa que mantuvieron este año Bullrich y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna de JxC y por eso abogó por Milei durante la campaña de las elecciones generales.



El gobernador de Jujuy recordó además que Macri acompañó "medio a regañadientes" a Bullrich en la campaña y eso incomodó a la propia candidata en más de una oportunidad.