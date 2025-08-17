Discutía con su pareja y lo atropelló un tren: está internado en el Higa

Un hombre de aproximadamente 45 años que este domingo por la madrugada discutía con su pareja mientras caminaban por Avenida Libertad, fue arrollado por el tren que se dirigía hacia la Estación Ferroautomotora y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos.

Según pudo saber 0223, la pareja, habría intentado cruzar la vía del tren mientras discutía acaloradamente. De acuerdo al relato de los pasajeros, todo ocurrió a las 2 de la mañana y la mujer logró cruzar sin problemas, pero el hombre había quedado unos metros atrás y fue arrollado por el tren.

El sujeto fue trasladado de inmediato al Higa, donde permanece internado.

Minutos después del accidente, se hizo presente en el lugar el fiscal de Delitos Culposos Germán Vera Tapia que dispuso las actuaciones de rigor y determinó la liberación del transporte para que continúe su viaje.



