Engañó a una nena de 12 años por las redes, la asesinó tras violarla y ahora le manda mensajes a la madre

El femicida de Micaela Ortega, la nena de 12 años que en 2016 fue engañada por redes sociales y después asesinada en un descampado de la ciudad de Bahía Blanca, volvió a quedar en el centro de la escena. Días atrás y desde la cárcel, donde cumple prisión perpetua por el hecho, usó las redes sociales para escribirle mensajes a la mamá de la víctima. “Espero que algún día pueda perdonarme”, le dijo Jonathan Luna a través de la aplicación Messenger de Facebook, junto a un emoji de cara triste.

Posteriormente, el sujeto insistió: “Espero que algún día usted me pueda perdonar” y remató: “Hoy estoy pagando mi error”. El contacto del agresor revivió en la familia una mezcla de miedo e impotencia. “Este individuo me escribe por Facebook y me habla de Mica como un error, del femicidio de mi hija como un error”, subrayó con ironía Mónica Cid, la mamá de la pequeña fallecida, quien exigió que el sujeto no tenga "más teléfono ni redes sociales".

A principios de 2016, el atacante había creado un perfil falso en la plataforma bajo el nombre de “La Rochi de River”. Así, se hizo pasar por una chica de la misma edad que la menor, se ganó su confianza y el 23 de abril la convenció de encontrarse en una esquina de Bahía Blanca. Para que la víctima no sospechara, le dijo: “Te va ir a buscar un primo mío”, pero todo se trataba de un engaño.

Cuando la adolescente arribó al lugar, el hombre trató de violarla, la golpeó y la estranguló con una remera. Mientras tanto, sus parientes comenzaron a buscarla y con el correr de las horas, la preocupación le abrió paso a la desesperación. El 28 de mayo, cinco semanas después de la última vez que fue vista, encontraron su cuerpo en un descampado cerca de la ruta 3, a más de siete kilómetros de la ciudad.

Luna le había robado la mochila y hasta ofreció después la planchita de pelo de la víctima en la aplicación de Mark Zuckerberg, a mil pesos. Las cámaras municipales fueron claves en la causa para resolver el caso, ya que habían registrado a la nena caminando por la calle con Luna y esas imágenes, que se viralizaron, facilitaron la identificación del sospechoso. Tres testigos reconocieron al femicida en las filmaciones y la pareja del sujeto contó que la había amenazado con matarla para que no hablara.

Otro testimonio clave fue el de una vecina, ante la cual el acusado había confesado los motivos por los que había asesinado a la víctima. “Lo que le pasó a Micaela fue porque no quiso tener relaciones sexuales”, habría sido la frase Los indicios ya eran suficientes para que la Justicia ordenara un allanamiento en la casa del sospechoso: allí encontraron el celular y la campera de la niña.