Insultos, agresiones y amenazas: así recibieron los hinchas a un rival directo de Alvarado tras otra derrota

El plantel volvió de Lomas a su cancha a buscar los autos y fueron recibidos por los hinchas: insultos, agresiones y amenazas.

Se acerca la etapa de definiciones en los diferentes torneos y el descenso es el miedo más grande de todos los equipos. Quilmes es un club gigante, que está en la Primera Nacional y se está hundiendo en la lucha por no bajar. Tras la derrota frente a Los Andes, que festejó Alvarado, los jugadores volvieron a su cancha a buscar los autos y encontraron amenazas, además de ser insultados y agredidos por sus hinchas.

Son cuatro derrotas en cinco partidos y el abismo demasiado cerca. Encima, con una interna grande, con la desprolija salida de Aldo Duscher en la semana y un técnico interino. El 28 se jugará una final mano a mano el “cervecero” y Alvarado en el estadio “Centenario” en un partido pendiente. Pero antes, se volverán a ver las caras con su gente el viernes cuando reciba a San Miguel .

Los incidentes se producen cuando el plantel regresa al estadio Centenario para retirar sus vehículos particulares. En ese momento, un grupo de hinchas se acercó al micro, que llamativamente no contaba con custodia policial, y comenzó a proferir insultos contra los futbolistas .

El punto más tenso de la jornada se vivió cuando los jugadores descubrieron mensajes intimidatorios en sus automóviles. La agresión verbal escaló a una amenaza directa, reflejando el clima de tensión que rodea al club tras la reciente y tormentosa salida del entrenador Aldo Duscher.

Sin embargo, la agresión más grave se materializó en carteles colocados en los autos de los futbolistas, con el mensaje: "Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital" .

Este episodio agrava la delicada situación del "Cervecero", que ahora no solo debe luchar por revertir los malos resultados en el campo de juego, sino también por calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.