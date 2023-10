Perdieron todo, se levantaron en 6 meses y ahora sueñan en grande: el increíble resurgir de "Asaparri"

"Asaparri" empleaba a 37 personas y venía en constante crecimiento desde el 2016 hasta que el 19 de marzo de este año recibió un golpe muy duro que obligó a los dueños a bajar la persiana de un momento a otro. Entre la noche y la madrugada, delincuentes hicieron un boquete en el galpón de la fábrica de parillas y se llevaron y rompieron todo: soldadoras, robot de corte, amoladoras y otras herramientas específicas para el trabajo del hierro. "En una noche me robaron el trabajo de siete años", contó Francisco Giampa, al recorrer al día siguiente los destrozos en el lugar.

El angustiante video que compartió el joven, quebrado por la pérdida de tantos años de esfuerzo en vano, conmovió a Mar del Plata pero también dio vuelta la Argentina y despertó una reacción solidaria inesperada. La amplia repercusión de los hechos fue clave para volver a poner en pie la franquicia: es que si bien el desvalijamiento nunca se esclareció y quedó impune, desde distintos lugares del país y hasta de otras partes del mundo se movilizaron para colaborar rápidamente con la dramática situación de cierre que atravesaba la franquicia.

"Hasta el robo, nosotros veníamos exportando bien y vendiendo fuerte en supermercados y, de un día para otro, nos rompieron todo y nos cortaron a cero porque ni siquiera podíamos dejar operativa otra parte de la fábrica. Pero lo positivo de esto es que se generó una difusión muy grande a nivel país y tuvimos un apoyo enorme, de miles y miles de personas que se sumaron a nuestra causa", cuenta Francisco, a 0223.

"Asaparri" hoy se muestra de nuevo en pleno crecimiento y su dueño reconoce que buena parte de este exitoso presente se da "gracias a la gente". "Todo el material recuperado fue por la ayuda que nos dieron, y no sólo pudimos recuperar las máquinas sino que también así pudimos acelerar las reparaciones de lo que nos habían roto, como el robot de soldadura o las computadoras de láser de fibra óptica, que son cosas que vienen de China, Alemania o Italia", dice, y grafica: "Todas las fábricas se pusieron a disposición en seguida. El service del láser, por ejemplo, me suele tardar dos o tres meses en venir a Mar del Plata y el lunes ya lo tenía acá, de tanta difusión que se generó".

"Asaparri" se dedica al diseño, producción y comercialización de objetos para cocinar al fuego. Fabricamos desed la parrilla para hacer el asado, los elementos para manejarlo y los accesorios para servirlo y disfrutarlo.

"Recibimos mucho apoyo de la gente, de emprendedores, de gente que labura y que quiere que a Argentina le vaya bien y que nos decía que no podíamos cerrar, que no podíamos dejar tanta gente afuera en la calle y que éramos pibes y que teníamos que seguir metiéndole y que no le aflojemos", destaca el empresario, y reflexiona: "La realidad es que fue un momento horrible el robo en sí, pero todo lo que se generó después fue hermoso. Se generó algo tan lindo que así pudimos seguir adelante".

La gran mudanza

Así, en tan sólo seis meses, "Asaparri" fue capaz de sobreponerse a las consecuencias de aquel desvalijamiento y de sortear el vertiginoso contexto económico del año electoral y hoy sólo tiene una preocupación: la próxima mudanza al Parque Industrial General Savio. Este martes, el intendente Guillermo Montenegro confirmó la venta del municipio a la empresa de un terreno de 5000 metros cuadrados.

El salto industrial que logra consolidar "Asaparri" en menos de una década de trabajo es meritorio. Francisco Giampa comenzó el sueño de tener un emprendimiento propio junto a sus amigos en el fondo de la casa del papá, luego se mudó al galpón de República de Cuba al 103 y ahora desembarca en el complejo de ruta 88 con una planta que tendrá una nave de 2000 metros cuadrados y que permitirá sumar otros 30 trabajadores, entre operarios, técnicos y profesionales.

Con el espíritu de unir y compartir, “Todo al Fuego” es el slogan de "Asaparri".

Con la fábrica en el Parque Industrial, se proyecta para el cuarto año una producción de 56.650 unidades de cocción (parrillas, hornos, chulengos, etcétera) y 57.800 unidades de accesorios. El 80 por ciento de lo que se produce se destina al mercado interno (20 por ciento a la Provincia y 60 por ciento a otros puntos del país) mientras que el 20 por ciento restante se exporta a países como Australia, Nueva Zelanda y Chile. "La idea es poder triplicar, de acá a dos años como mínimo, los niveles de producción", resume Francisco.

El emprendedor también destaca las gestiones de la municipalidad y el apoyo que brindaron las autoridades para poder materializar una mudanza de estas características. "Además de toda la gente que se nos acercó, en la municipalidad pudieron conocernos por lo que habíamos pasado y se pusieron en contacto con nosotros. Les gustó la fábrica, cómo somos nosotros, cómo nos manejamos, la responsabilidad que tenemos, y así nos ofrecieron formar parte del Parque Industrial. Es una gran oportunidad", reconoce.