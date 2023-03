Desvalijaron la fábrica de Asaparri: “Me robaron en una noche el trabajo de siete años"

Francisco Giampa tiene 29 años y hace siete que comenzó con Asaparri, un emprendimiento que fabrica parrillas, asadores y demás elementos para los amantes del asado. Empezó junto a sus amigos, en el fondo de la casa del papá de Francisco y les fue bien. De hecho, pronto tuvieron que buscar un espacio más apropiado para la instalación de las máquinas que fueron comprando de a poco. Así fue como llegaron al galpón de calle República de Cuba 1034, en Mar del Plata, en donde montaron un taller con soldadoras, robot de corte, amoladoras y otras herramientas específicas para el trabajo del hierro; y en el que trabaja un total de 37 personas.

Sin embargo, ahora Francisco no tiene nada: anoche hicieron un boquete en una de las paredes de la fábrica de “Asaparri” y la desmantelaron. “Me robaron el trabajo de siete años en una sola”, sentenció, entre lágrimas, el emprendedor en diálogo con 0223.

El robo quedó al descubierto este lunes a las 7.30, horario de ingreso de los obreros, y Giampa acudió de inmediato a la fábrica, en donde se encontró con un panorama desolador: los ladrones se alzaron con un robot de soldaduras, con sus correspondientes enfriador y compresor de 25 litros; máquinas de corte y amoladoras. Además del robo, los sujetos dañaron cerraduras y cables de otras máquinas de las que no se pudieron hacer.

“Me quedé en la nada misma; me robaron todo lo que hice en siete años en una noche”, lamentó el joven que si bien ya hizo la denuncia policial, admitió no tener esperanza de recuperar sus cosas. Por eso, tiene previsto lanzar una colecta para volver a poner su fábrica en pie o, “al menos, comprar dos soldadoras para no tener que echar a los empleados a la calle”.