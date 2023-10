Candidata de Milei promete impulsar una insólita ley para renunciar a la paternidad

Las listas de La Libertad Avanza tienen un crisol de representantes de distintos origenes pero, sin duda, la figura de Lilia Limoine es una de las que más se destaca. La libertaria llegó a la política de la mano de José Luis Espert, hoy alejado de Milei, pero desde la irrupción del espacio político en la escena nacional fue ganando cada vez más terreno por sus declaraciones cada vez más radicalizadas.

Esta vez Limoine ganó notoriedad a partir de una entrevista en el canal Neura, en donde le consultan sobre cuál sería su primer proyecto, y la libertaria sorprende al responder: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces ¿Por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura?".

Ante el asombro de los periodistas que le repreguntaron sobre cuál sería el proyecto, la candidata procedió a explicar: "Renuncia de la paternidad", y para llevarlo a cabo explica que "la mujer cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no".

Para justificar el proyecto Limoine aseguró: "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener".

La periodista, que no salía de su asombro, le retrucó qué sucedía en el caso de un hombre que tenga relaciones sin cuidarse y la libertaria dio un pasito más. Primero dijo que si el hombre hacía eso "es responsabilidad de él", y ante la aseveración de la entrevistadora fue a fondo: "Si el hombre no se cuida, y la mujer se da cuenta, es violación, entonces la mujer hace la denuncia por violación y tomás la pastilla del día después".