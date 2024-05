Montenegro respondió a Nación por la Tasa Vial: "No hice un nuevo impuesto, acá no hay presión impositiva"

La implementación de la llamada "Tasa Vial" (una alícuota aplicada a la carga de combustibles líquidos en las estaciones de servicio) en distintos puntos del país generó cruces entre intendentes y el Gobierno nacional, luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, la calificara de "un abuso donde tienen cautiva a la gente”.

Al respecto, el intendente Guillermo Montenegro salió a defender el cobro de dicha tasa y explicó que no es "una nueva creación", sino que es algo que ya existía y que ahora se redirecciona.

"Yo no estoy creando una tasa nueva, lo que estoy haciendo es modificar esta composición que estaba en la TSU (Tasa por Servicios Urbanos) y que ahora cambia de sitio", explicó en conferencia de prensa.

El intendente sostuvo que pagan solamente los vecinos que usan el auto.

"Para mí el problema no tiene que ver con una tasa puntual, sino con la presión impositiva que existe. Es algo que vengo defendiendo desde hace años y pidiendo que baje. En una una ciudad donde tenemos que más del 90% del laburo privado, está claro que cuanto más bajé la presión impositiva, más trabajo va a haber", sostuvo Montenegro y aseveró: "En este caso es fundamental aclarar que no hubo una presión impositiva, sino que se cambió de lugar el cobro de una tasa".

Para ampliar este punto, el intendente nombró la eliminación de más de 250 tasas, realizado durante su gestión, y dijo que la actualización de las mismas "siempre fue del 50% por debajo del índice de inflación". "Con esto está claro que nosotros hicimos un esfuerzo para bajar la presión impositiva".

Mar del Plata vs otros municipios

Para Montenegro, el caso de la ciudad no es el mismo que el de otras ciudades: "No sé cómo lo hacen otros municipios; cuando vos ves que la composición del impuesto al combustible es de 38%, también tendría que bajar. Pero este caso es distinto, ya que no estamos creando una tasa nueva sino modificando la composición de la actual que era del 20% y que la pagaban todos los vecinos".

En ese sentido, argumentó que "ahora lo pagan solamente los que consumen combustible (los que utilizan un auto), que están en una mejor situación que los que no tienen y que, además, usan las calles con lo cual es lógico que tenga que pagar su arreglo".

"Me parece mucho más justo y solidario, además de que genera el 100% de cobrabilidad, y es un fondo afectado que solamente se puede usar para las calles. De hecho, los vecinos ya lo están viendo con los arreglos", esgrimió.

Aseguran que las obras eran muy necesarias en la ciudad.

Cómo se trabaja hoy con la tasa

Tal como explicó Montenegro, las reparaciones de calles y repavimentaciones ya comenzaron pero ese camino fue previsto a fines de diciembre, cuando el Gobierno local comenzó con las licitaciones, sabiendo que el dinero iba a estar disponible recién a fines de marzo. "Así llegamos a poder trabajar hoy, aunque los vecinos tengan mucha ansiedad. A veces nos preguntan por qué no lo hacemos en todas las calles, y hay que explicar que necesitamos cerca de seis presupuestos municipales para aplicar a toda la ciudad", indicó el mandatario.

En ese marco, el titular del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial), Mariano Bowden, subrayó que "se presupuestó el 75% para el mantenimiento de calles pavimentadas y el 25% para la compra, adquisición y transporte de materiales pétreos". " Iniciamos el año reparando las máquinas dañadas y hoy están trabajando en los barrios", agregó.

A su vez, el funcionario indicó que las abundantes lluvias de este año retrasaron algunas obras pero que van avanzando con rapidez. "Hoy estamos con uno de los frentes en la avenida Independencia que tiene mucha visibilidad, pero también tenemos otros en Juan B. Justo y en Jara y Alvarado. Teniendo continuidad en el plan de trabajo, vamos a estar en todos los barrios", mencionó.