Una marplatense quedó en medio del escándalo entre Insaurralde y Clerici y reveló picantes chats

La marplatense Romina Malaspina quedó involucrada en medio del escándalo del momento, al ser señalada como la tercera en discordia entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici. Lejos de despegarse del tema, la participante del Bailando 2023 brindó una nota donde habló del romance y dio una picante versión sobre su relación con la modelo.

Tras negar rotundamente que el político la hubiera contactado, sorprendió al contar que Clerici intentó conquistarla en más de una oportunidad. “No me gusta que me encaren tan fuerte”, sostuvo sobre le accionar de la modelo, quien subió este fin de semana unas reveladoras fotos de sus lujosas vacaciones en un yate en Marbella junto al ex esposo de Jésica Cirio.

La marplatense participó este domingo del programa "Estamos okey", por la pantalla de América, y fue consultada por la versión que la vinculaba a Insaurralde. “No sé de dónde salió el rumor de que estaba con él, pero sí me dijeron que estaba viendo un vivo mío, pero no tengo nada que ver”, sostuvo.

La marplatense participa en el Bailando 2023.

Los conductores del ciclo, Pampito y Guido Zaffora, quisieron saber si alguna vez había recibido un mensaje de Insaurralde, pero ella lo negó. “Nunca me escribió, que yo sepa”, dijo y en pleno vivo se fijó si había algún mensaje directo del político sin leer.

Luego de desmentir nuevamente cualquier relación con el ex jefe de gabinete bonaerense, Malaspina detalló su vínculo con Clerici. “Tuve una situación muy particular ahí”, afirmó la ex conductora de Canal 26 y agregó que la modelo le pareció “muy buena onda”. “Quería que nos fuéramos juntas. Me quiso levantar”, aseguró.

“Estaba en un bar en el cumpleaños de una amiga. Primero me envió un champán a la mesa y le agradecí. Después, cuando fui al baño, ¡zácate!, estaba ahí. Me empezó a hablar para que nos fuéramos juntas y como que fue muy imprevisto para mí”, admitió.

A continuación, la marplatense ahondó sobre sus razones para negarse a la propuesta de Clerici: “No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así... Tan fuerte”. “Después me estaba yendo, y en el estacionamiento me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”, concluyó sobre el encuentro.

Sin embargo, Clerici parece no conformarse con un "no" como respuesta y Malaspina admitió que también recibe mensajes, fotos y videos de la modelo a través de los mensajes de Instagram. “En los chats me puso de todo”, comentó.

Entonces Zaffora se acercó hasta el teléfono de la marplatense para corroborar sus dichos y señaló que eran fuertes: “Con todo. Me encanta porque vos no le respondés nada y ella sigue”. “Yo no veía estos mensajes, pero cuando explotó esta situación fui a verlos y me encontré esto”, cerró la conductora, que además reveló que la modelo hasta quiso hacer de celestina con un cantante.

"Me quisieron usar de chivo expiatorio"

Este lunes, Romina Malaspina continúo su derrotero por los programas de América para seguir negando cualquier tipo de relación con Martín Insaurralde. Ahora, fue el turno de "Desayuno Americano", donde aseguró frente a Pamela David que la quisieron "usar de chivo expiatorio".

"Me parece raro que me hayan vinculado con él dos días de que pasó todo esto. Muy raro", dijo la marplatense y agregó: "¿Qué tengo la culpa yo si él se metió en un vivo mío?". A continuación desmintió cualquier interacción con el ex esposo de Jésica Cirio.

"Siento que me quisieron usar de chivo expiatorio para algo", expresó la marplatense y repitió: "No lo conozco a Insaurralde y no me escribió nunca". "Nunca me lo crucé en persona y nunca nos cruzamos ni un mensaje", detalló.

El viernes pasado, Ángel de Brito, en su rol de jurado del Bailando 2023, le había consultado sobre el rumor que la vinculaba sentimentalmente con el ex jefe de gabinete bonaerense y ella también se desentendió del tema.

"Se te vincula con un ex político, un ex intendente recién separado de zona sur", le había dicho el periodista a la participante, a lo que Marcelo Tinelli agregó sin vueltas: "Martín Insaurralde".

Malaspina negó conocerlo y dijo que "jamás saldría con un político ni nadie de la casta". De Brito aseguró que tiene pruebas del vínculo entre la ex conductora de Canal 26 e Insaurralde y que las mostrará este lunes. "No hay nada", replicó desafiante ella.