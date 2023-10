Otra marplatense fue eliminada del Bailando y culpó a Insaurralde

Los participantes marplatenses no tuvieron suerte esta año y quedaron rápidamente eliminados del Bailando 2023. Primero fue el turno del actor porno Ian Hachmann y este jueves, lo siguió la modelo Romina Malaspina.

En la doble gala de eliminación del programa que conduce Marcelo Tinelli, el voto telefónico definió su salida y la de la ex "Leona" Noel Barrionuevo, y salvó a Juliana Díaz, quien cosechó el 53.3% de los llamados.

Tras ser señalada días atrás como la tercera en discordia en el escándalo por el que Martín Insaurralde debió renunciar a su cargo de jefe de gabinete bonaerense por sus vacaciones de lujo en un yate en Marbella junto a Sofía Clerici, la ex conductora de Canal 26 hizo un insólito descargo en Twitter en el que culpó al funcionario por haber sido sentenciada en el certamen de América TV.

Marcelo Tinelli anunció la decisión del público.

Luego de quedar entre las parejas con riesgo a eliminación, se despachó con todo en Twitter. “Por decir que estoy en contra de la casta política y de lo que hizo el irresponsable inmoral de Insaurralde terminé sentenciada y seguro en el teléfono hoy del Bailando…”, denunció este miércoles, premonitoria .

Sin embargo, no se echó atrás y redobló las críticas: “No me importa, no van a poder. Voy a seguir manifestándome en contra de los políticos chorros siempre que pueda”.

Su reclamo generó desconcierto entre los usuarios de la red social. Mientras algunos salieron a bancarla, otros la chicanearon y ella respondió sin filtros. “Está enojada porque Insaurralde no la llevó a ella”, lanzó uno. A lo que ella retrucó: “Yo no necesito la plata de ningún político corrupto, gano lo suficiente para mantenerme y darme mis gustos pagados desde el sector privado y no con plata robada de la gente”.

Romina Malaspina y su pareja quedaron eliminados del Bailando 2023.

Cómo fue la eliminación

La marplatense Romina Malaspina necesitaba conseguir ocho puntos para escaparle a la sentencia, pero el voto secreto fue un cinco. Así, pasó a integrar la lista de los sentenciados, pero el jurado no eligió salvarla.

“La primera pareja salvada en este Bailando 2023 por la señora Moria Casán, que soy yo, es la de Eva Bargiela”, comenzó la "One", que le dio su devolución a la exmujer de Facundo Moyano. “Sos la única persona que veo acá que no apela a ningún recurso raro, estás amando esto y decís la verdad”, explicó.

Cuando fue el turno de Marcelo Polino, el periodista fue contundente: “Es re difícil porque es una banda de desastres”, dijo ante la risa del público. “La pareja salvada es la del Tirri y Fiorella Giménez”, anunció. “Porque son divertidos, porque tienen buena energía, y por lo menos hace reír un rato aunque se va de viaje y muchas veces no está”, analizó el miembro del jurado.

Por último, Ángel de Brito fue el siguiente en salvar a la última pareja de la noche. “Ya la tengo pensada desde que arrancó esto y la voy a salvar por el baile, no por la previa ni por otra cosa, solo por el baile”. “¡Romina Uhrig!”, gritó el conductor de LAM.

Finalmente, este jueves, el público decidió que Malaspina y su bailarín, Rodrigo Jara, no siguieran participando del show y quedaran eliminados del certamen. Obtuvieron el 29,8% de los votos telefónicos, 10 puntos más que Noel Barrionuevo y Sergio Cabrera, pero más de 20 por debajo de Juliana Díaz y Rodrigo Gutta, que siguen en competencia.