Con la participación de tres marplatenses, comienza este lunes el Bailando 2023

El esperado y demorado "Bailando 2023" comenzará a emitirse este lunes a las 21.45 y contará con tres marplatenses entre las figuras que este año participarán del popular show televisivo que conduce Marcelo Tinelli, en el que competirán 30 parejas.

Entre los tres nacidos en Mar del Plata que fueron elegidos para esta nueva edición del reality -que se verá por primera vez por América TV- hay dos que harán su debut en la pista de baile más famosa del país, mientras que el tercer representante de "La Feliz" es un habitué del programa.

La ciudad estará representada en el show por dos concursantes y un bailarín.

La participación de los dos concursantes y un bailarín de la ciudad había sido confirmada en julio pasado por el periodista de espectáculos Ángel de Brito, que compartirá nuevamente el jurado del show con Carolina "Pampita" Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino.

Este año el show sumará por primera vez una transmisión simultanea y en vivo por streaming, que comenzará dos horas antes del programa televisivo y seguirá con la cobertura de todo el reality. Además, habrá otra novedad: "La cabina del descargo". Estará a un costado de la pista de baile y por allí deberán pasarán los concursantes junto a todo su equipo para dar su testimonio luego de sus actuaciones y de recibir las puntuaciones.

Los tres participantes de Mar del Plata

Ian Hachmann

Ian Hachmann vende contenido erótico en OnlyFans.

Este marplatense de 33 años era solo conocido por sus seguidores de OnlyFans -donde se dedica a vender contenido erótico- hasta que, en 2021, se involucró en un tórrido romance con la mediática Charlotte Caniggia, quien también formará parte este año del Bailando.

En la pista, tendrá como compañera de baile a su esposa, la islandesa Arna Karls. La mujer es madre de 3 hijos y, en diciembre de 2022, perdió un embarazo de 4 meses. El bebé se iba a llamar Liam y era el primer hijo en común de la pareja. La rubia también vende contenido erótico por OnlyFans y tiene 3 millones de seguidores en Instagram.

El modelo, actor porno e influencer era amigo de Roberto Storino Landi, quien fuera el novio de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia durante tres años. Pero, según confesó, se terminó enamorando de la hermana melliza de Alex, quien primero fue su amante y luego se convirtió en su pareja.

Todo ocurrió en medio de un escándalo, ya que, según las versiones que trascendieron, fue sorprendida por Storino Landi en una situación íntima con Ian. El ex de no solo se sintió traicionado por Charlotte, sino también por Hachmann a quien lo unía una relación afectiva y a quien había ayudado a incursionar en el mundo de las criptomonedas.

Hachmann tendrá como compañera de baile a su esposa, la islandesa Arna Karls.

El joven vivió hasta 2015 en Mar del Plata y luego se mudó a España y a México, donde comenzó a generar contenido erótico para sustentarse. "Cómo tengo muchos seguidores en Tik Tok, empecé a promocionarme y a hacer vivos. Todo el público o la gran mayoría que me sigue es gay. Pero tengo todo contenido con mi ex y con chicas", contó en una entrevista.

Hachmann tiene además, un pasado en Mar del Plata que poco tiene de glamoroso: fue detenido en 2015, acusado de integrar una banda que se dedicaba a los secuestros virtuales. Fue imputado por 24 extorsiones mediante las que él y sus cómplices habrían despojado a las víctimas de 375 mil pesos, unos 102 mil dólares y 11 mil euros, además de relojes, anillos y pulseras de oro, en una escalada delictiva que duró apenas 4 meses.

El ahora actor porno fue detenido junto a otro joven en una casa de Punta Mogotes. Allí la policía secuestró teléfonos, una computadora, dinero y alhajas. También un bolso que los incriminaba: lo reconoció una de las víctimas como el que había usado para entregarles el rescate. Al ser indagado, Iglesias Hachmann reconoció haber integrado la banda.

Su propia madre lo había denunciado ante la Justicia al observar, horrorizada, el cambio de vida que había tenido su hijo. Sin embargo, un tecnicismo dio por tierra con la acusación y Hachmann fue sobreseído de la causa por la Justicia. El artículo 234 del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires establece que ningún progenitor puede declarar contra sus propios hijos, por lo que tanto la detención como la imputación fueron declaradas nulas, ya que la resolución del caso se originó en la denuncia de la madre del joven, que vició todo el procedimiento.

Romina Malaspina

Romina Malaespina se hizo famosa por su conducción en Canal 26.

La marplatense de 29 años alcanzó la fama como la presentadora "hot" de Canal 26, donde condujo dos programas de noticias y causó furor con sus jugados looks, que resaltaba su escultural figura. Su compañero de baile será Iñaki Iparraguirre y su coach, Mik Grimoldi.

Previamente, la modelo había participado de tres populares realitys. Primero formó parte de la edición local de Gran Hermano 2015, para luego saltar a Chile, donde concursó en Doble Tentanción. Por último, cruzó el Atlántico para sumarse a Supervivientes, en la televisión española.

"Soy de Mar del Plata. Soñé toda la vida con entrar a la casa de Gran Hermano. Me gusta que me miren, me considero una persona extrovertida", expresó en el casting para entrar a la casa más famosa del país.

En 2018 se calzó las plumas y debutó como vedette en la obra de teatro Magnífica, encabezada por Carmen Barbieri y Federico Bal, que hizo temporada en su ciudad natal.

Luego de renunciar a Canal 26 para dedicarse a la música, incursiona ahora en ese mundo como cantante profesional y compositora. Además, en su cuenta de Instagram -donde tiene 2.5 millones de seguidores- se presenta como DJ, TV Host, modelo e influencer.

Maxi Diorio

Maxi Diorio cuenta con más de 10 participaciones en la pista de baile más famosa del país.

El bailarín oriundo de Mar del Plata comenzó a participar del Bailando en 2007, donde debutó como compañero de pista de Iliana Calabró. Su actuación se extendió por una década, hasta 2017, año en el que hizo dupla con Mimi Alvarado, la novia de El Tirri.

Luego de un impasse de dos años y luego de haberse ganado su nombre propio en el mediático show, volvió al reality en 2021, de la mano de Celeste Muriega. Ahora, en esta nueva edición, será el compañero de baile de la ex Gran Hermano Coti Romero.

Diorio es uno de los bailarines más conocidos del mundo del espectáculo, debido a las largas temporadas que protagonizó en las pistas del Bailando, donde, una vez más, jugará de local.

En Mar del Plata, los que disfrutaban de las noches de la ciudad hace unos 20 años atrás lo recuerdan por sus "performances" como stripper en los viernes de "Pachamama", el recordado bar ubicado en la esquina de Córdoba y Alvarado.

Es el menor de tres hermanos y viene de una tradicional familia de pescadores del Puerto de Mar del Plata. Durante su infancia debió sobreponerse a una parálisis facial y a varias operaciones, que le dieron la fortaleza para encarar su vida profesional. También formó parte de innumerables obras de teatro e integra actualmente el elenco de "Sex".

Todos los participantes del Bailando 2023