Votó Cristina: "Espero un país más sensato"

La vicepresidenta Cristina Kirchner emitió este mediodía su voto en el colegio Dr. Julio Ladvocat, el mismo establecimiento en el que sufragaba el ex presidente Néstor Kirchner. "Para el lunes espero un país más sensato", dijo la ex mandataria al tiempo que destacó que pese a no ser candidata a ningún cargo continuará trabajando en política.

"Ustedes (a los periodistas) son muy jóvenes e hijos de la democracia. Hay una costumbre errónea de creer que se puede hacer política solo si estás en la boleta", dijo Cristina al tiempo que recordó que cuando finalizó su mandato en 2015 no formó parte de ninguna lista. "No quise fueros y tampoco los quiero ahora", sostuvo. Además, la actual Vicepresidenta aseguró que espera que "Para el lunes, espero un país más sensato", dijo.

Ante la pregunta ¿Cómo cree que van a recordar su gobierno?”, que lanzó un periodista de TN en referencia a este período de cuatro años que termina, la vicepresidenta repreguntó “¿Mi gobierno? Mi gobierno del 2015 lo va a recordar (de forma) maravillosa porque por eso ganamos en 2019...”.

“Yo sé que ustedes en TN están con que ‘es el gobierno de ella’. Claro, con la responsabilidad que tiene la vicepresidenta de presidir el senado y nada mas que eso, no decido políticas”, apuntó.

“Son públicas y notorias las diferencias que hemos tenido (con Alberto Fernández) desde le 2020, cuando dije que era necesario alinear precios, salarios, tarifas y jubilaciones, pero no fui escuchada”, se desligó.