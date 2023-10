Los Pumas estuvieron a la altura pero se quedaron sin bronce

Unos granaderos. Los Pumas lucharon hasta el final, fueron, empujaron, pero no les alcanzó y se quedaron sin bronce.

Los Pumas tuvieron un mal arranque pero no se fueron de partido, se levantaron, se recuperaron, fueron y pelearon. Pasaron al frente y, enseguida, una mala fortuna los volvió a dejar abajo. Sin embargo, el equipo argentino no se rindió, luchó hasta la chicharra final y se fue con la frente alta más allá de no poder conseguir el tercer puesto. Inglaterra, subcampeón hace cuatro años, se subió al último escalón del podio al ganar por 26 a 23 en un entretenido y equilibrado encuentro en el Stade de France. La final es el sábado entre Nueva Zelanda y Sudáfrica.

NOTA EN DESARROLLO