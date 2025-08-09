"Te vamos a reventar el local": inseguridad, amenazas y robos de caños de gas

Comerciantes del Puerto denuncian que la inseguridad en el lugar "ya no da para más", luego de sufrir reiterados hechos delictivos. Apuntan directamente contra personas que se encuentran en situación en la zona de 12 de Octubre y Edison.

Según relató, una emprendedora de la zona, en las últimas horas se sumó un episodio más: "Ahora una nueva. Roban caños de gas", expresó con preocupación, y agregó: "Nos la tenemos que rebuscar para poder trabar".

Además afirmó que las personas que permanecen en la vereda reaccionan con violencia. "Gente durmiendo y haciendo sus necesidades en la calle, hacen mucha mugre. Si les tiran los colchones te amenazan y te dicen 'te vamos a reventar el local'", contó.

La comerciante señaló que la situación incluye robos, destrozos y actos de vandalismo, y reclamó que las autoridades intervengan para frenar los ataques. "Alguien se tiene que hacer cargo", exigió.