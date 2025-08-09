Elecciones en Mar del Plata: ¿cómo saber dónde votar?

La Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de centros de votación.

El domingo 7 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y ya está disponible el padrón definitivo para consultarlo.

Recientemente, la Justicia electoral bonaerense anunció cambios en la asignación de los lugares de votación, y muchos habitantes de Mar del Plata deberán sufragar en una escuela distinta a la que solían concurrir.

¿Por qué podría tocarte votar en otra escuela?

Para estos comicios provinciales, el juzgado federal con competencia electoral llevó adelante una revisión exhaustiva de la distribución de electores en las escuelas, modificando un 5 % de los establecimientos.

Al mismo tiempo, se utilizó un sistema de inteligencia artificial con el propósito de asignar a los votantes a centros más cercanos a su domicilio.

¿Cómo saber dónde se vota el 7 de septiembre?

Los bonaerenses habilitados pueden consultar el padrón definitivo a través del sitio web padron.gba.gob.ar. Allí ingresan su número de DNI, seleccionan el género tal como figura en el documento y completan el captcha. Luego, el sistema muestra el nombre de la escuela, dirección, mesa y número de orden donde le corresponde votar.

¿Qué tener en cuenta si no aparecés en el padrón?

Si no figurás en el padrón, podés notificarlo enviando un correo electrónico a la Junta Electoral o contactarte con la Defensoría del Pueblo bonaerense, donde te brindarán asistencia para resolverlo.

¿Qué se vota en Mar del Plata?

En las elecciones provinciales del 7 de septiembre de 2025, los marplatenses elegirán autoridades en tres niveles dentro de la Quinta Sección Electoral:

Senadores y senadoras provinciales : se renuevan 5 titulares y 3 suplentes.

: se renuevan 5 titulares y 3 suplentes. C oncejales municipales : se renuevan un total de 12 representantes del Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

: se renuevan un total de 12 representantes del Concejo Deliberante de General Pueyrredón. Consejeros y consejeras escolares : 5 integrantes del Consejo Escolar del distrito se renuevan en esta elección.

Esta elección es exclusivamente para cargos provinciales y municipales. Mientras que los cargos nacionales se votarán el 26 de octubre.