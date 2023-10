Lionel Messi: "Es especial tener estos reconocimientos, pero siempre lo más importante es lo colectivo"

Ubicado, centrado, con las palabras justas. Lionel Messi está acostumbrado a estos momentos y cada vez habla mejor, más suelto, y poniendo todo en su debido lugar. El capitán argentino se alzó con su octavo Balón de Oro y en lo primero que pensó fue en sus compañeros, en el cuerpo técnico y en toda la Selección Argentina que ganó el Mundial de Qatar 2022, su gran sueño, su única deuda pendiente que ya no es tal.

"Primero quiero agradecer a todos los que votaron. Estamos en representacion de todos, con Lautaro (Martínez), Juli (Álvarez), con el "Dibu" (Martínez). Nos toca estar a nosotros, pero este es un premio para toda la gente de Argentina despues de lo que conseguimos en Qatar. No me quiero olvidar de Haaland y de Kylian (Mbappé) que tuvieron un gran año individual y colectivo, no tengo dudas que en los proximos años se van a llevar este premio", empezó Leo, que recibió el trofeo de manos de David Bechkam, Balón de Oro 1999 y uno de los dueños de Inter Miami, el actual club del "10".

Messi también se tomó un minuto para "hacer una mención muy especial. Recibí muchisimo cariño este tiempo, fue especial que muchisima gente quiera que Argentina saliera campeon del mundo. quiero agradecer a mi familia, a mi mujer y mis hijos, por haberme acompañado durante toda mi carrera. Haber estado en los peores momentos y haberme ayudado a cumplir mis objetivos en el futbol, mis sueños. Sin ustedes no hubiera sido posible el recorrido que tuve", dijo mirando a Antonella, que sonreía junto a Thiago, Ciro y Mateo.

Consultado por la importancia que le da a un nuevo Balón de Oro, Leo repitió algo que había dicho "Dibu" Martínez y que, está claro, es el sentimiento de toda la Selección Argentina. El grupo está por delante de los objetivos individuales, entonces, más allá de ser "especial tener estos reconocimientos, son secundarios, los importantes son los colectivos siempre".