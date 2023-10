Trabajadoras sexuales piden la revisión de la ordenanza de traslado de la zona roja

Se cumplió un año de la implementación de la ordenanza 25.590 que estableció el traslado de la denominada zona roja a la zona del cementerio municipal y, en este marco, las trabajadoras sexuales realizaron una radio abierta en las puertas del Municipio para visibilizar la situación que atraviesan y pedir que se revea los alcances de la normativa.

En diálogo con 0223 Victoria Di Salvo, referente de la Red de Trabajadoras Sexuales (Rrts) detalló que “en el último año las trabajadoras sexuales sentimos que Montenegro y todo el oficialismo utilizaron esta estrategia para ganar las elecciones, porque la lectura que hacemos hoy es que es imposible que un municipio pueda regular algo tan complejo como el trabajo sexual, el narco, y que ellos lo saben, que sentimos que durante el año pasado en el consejo el debate dio mucha incomodidad”, indicó.

“Vemos que la ordenanza ni siquiera contempla la palabra narcotráfico, no puso puso a temblar a ningún narco, básicamente ningún narco está temblando ni un poquito por todo esto, sino que lo que hizo esta ordenanza fue criminalizar, vulnerar y empobrecer a las trabajadoras sexuales, y darle más poder a la policía para que nos persigan sobre todo a las travestis migrantes”, aseveró la referente de la Rrts.

Además, Di Salvo detalló que pese a no ser vistas en la zona de la estación ferroautomotora “existimos, resistimos en las calles, aunque ustedes no nos vean, obviamente más a escondidas porque estamos criminalizadas, pero no vamos a dejar de existir, ni aunque nos pongan una Ley Federal que nos prohíba, nosotros vamos a salir a la calle”, dijo.

“Una ordenanza es un papelito municipal al lado de la constitución nacional o cualquier ley federal, entonces el Municipio nunca va a venir a regularme y decir vos te tenés que parar allá, vos no podés ejercer acá, vos no sos legítima de ocupar el espacio público, porque eso va en contra de la Constitución Nacional”, agregó.

En este sentido, Di Salvo recordó que “cuando nos sacaron de nuestra zona, la vieja terminal, militarizaron todas las esquinas durante un mes, durante un mes solamente. Ahora los vecinos están protestando y están haciendo manifestaciones porque sigue el narco, venta de drogas, robos, violaciones, matan gente incluso, y mirá que las p... ya no estamos más en ese barrio y los problemas siguen, entonces no éramos el problema”, consideró

“Pedimos la revisión de esta ordenanza, que los concejales, pero sobre todo las concejales mujeres también, revisen este proyecto. El lunes pasado, presentamos la modificación de la ordenanza, y eso no ha avanzado en ninguna comisión. No somos víctimas, somos trabajadores sexuales, no somos personas en situación de prostitución. Queremos trabajar con más garantías, con derechos y sin la policía detrás”, cerró.