Massa: "Vamos a impulsar la obligatoriedad para que las empresas le paguen lo mismo a hombres y mujeres"

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, prometió terminar con la "discriminación" en ámbitos laborales y adelantó que impulsará medidas para garantizar la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres.

"Yo sé que hoy hay muchas mujeres discriminadas en el salario y voy a impulsar la obligatoriedad para que las empresas por la misma tarea paguen la misma remuneración a hombres y mujeres", reveló, en el debate presidencial que tiene lugar este domingo a la noche.

Desde la Facultad de Derecho de la UBA, el referente del oficialismo dijo que su política estará guiada por dos ejes asociados a la "paritaria libre y la reducción de impuestos". "Ya hay 16 millones de argentinos que reciben la devolución del IVA que nosotros impulsamos, y hace pocas semanas terminamos con la mentira del Impuesto a las Ganancias. Más de 2 millones de argentinos ya no tienen esa preocupación", destacó.

En su intervención, Massa también le envió un mensaje a los pequeños y medianos empresarios del país y aseguró que en caso de llegar a ser presidente profundizará un "sistema de simplificación tributaria". "Ya les eliminamos a las pymes las cargas sociales por los nuevos empleos generan y por contratar jóvenes, además de incorporar a beneficiarios de planes sociales", recordó.

"Me hice cargo de la emergencia cuando muchos agitaban el helicóptero y la Asamblea Legislativa. Yo no me meto abajo de la cama", dijo el hombre de Unión por la Patria al usar el derecho a réplica ante las criticas de Patricia Bullrich y Javier Milei.