A contrarreloj, Bullrich quiere presentar un amparo para mover el feriado del 20 de noviembre

La excandidata presidencial del PRO, Patricia Bullrich, dijo que analiza recurrir a la presentación de un amparo en la Justicia para mover el feriado del 20 de noviembre por el supuesto impacto que tendría en el nivel de participación del balotaje que disputarán Javier Milei y Sergio Massa un día antes, el 19 de noviembre.

La exministra de de Seguridad de Mauricio Macri sorprendió con sus declaraciones en las últimas horas. Si bien en el Gobierno ya descartaron cambiar la fecha del feriado, la dirigente busca insistir con el reclamo por vía judicial, a poco más de una semana de las elecciones.

“Estamos pensando si hay algún mecanismo legal para que lo separen. Porque realmente es una forma de condicionar total y absolutamente el voto”, consideró la flamante aliada de Milei, quien antes del 22 de octubre supo tildarla de "montonera asesina".

Bullrich, en un intento de última hora, manifestó que se reunirá con abogados para evaluar la posibilidad de interponer un amparo. "La Cámara Electoral pidió el cambio, pero la Dirección Electoral depende del Ejecutivo. Es un grave error del sistema. Eso permite estas manipulaciones”, denunció.

Después de participar en un encuentro del Movimiento Sindical por la Transparencia y la Libertad Sindical, la presidenta del PRO habló sobre el futuro del partido, que quedó envuelto en una fuerte interna por la decisión que tomó en soledad, junto a Macri, de aliarse al líder de La Libertad Avanza.

“El PRO tiene mandato hasta febrero y ahí habrá elecciones y adelante, que se presente Larreta. Yo no pensé si voy a seguir o no, ahora estoy metida en esta elección”, aseguró, y aclaró: “Sea yo o no, las ideas que yo representé en la interna son las que quiero que conduzcan el partido”.