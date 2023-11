Votó Bullrich: "Me hubiera gustado llegar a esta instancia"

La excandidata presidencial por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich votó esta tarde en el pabellón verde de La Rural de Palermo y destacó la importancia de las elecciones.

"Es el final de un proceso muy largo. Desde una perspectiva personal me hubiera gustado estar en esta instancia”, aseguró a la prensa la ex ministra de Seguridad macrista y ex ministra de Trabajo de la Alianza.

"Mañana espero que la gente tenga la esperanza que hace 4 años no tiene", completó Bullrich y dijo que aún no sabe si esta noche esperará los resultados en el búnker libertario de Javier Milei.

Por último, la también ex ministra de Seguridad Social de Fernando De la Rúa consideró que los comicios cuentan con una “redundancia de fiscales y otros que están a la espera para ser fiscales”, añadió y finalmente estimó que los resultados no deberían conocerse a largo plazo: “No debería ser una jornada larga porque son dos boletas. El conteo es muy fácil, y el sistema de transmisión es fácil", evaluó.